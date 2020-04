Ronnenberg

An den Osterfeiertagen und in der darauffolgenden Woche verschieben sich die gewohnten Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr von Aha. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb mit. Am Karfreitag, 10. April, werden keine Säcke abgeholt oder Tonnen geleert. Die Abfuhr wird am Sonnabend, 11. April, nachgeholt. Dies betrifft auch die Abholung von Altpapier in der gesamten Region. Auch am Ostermontag, 13. April, holt Aha keinen Abfall und keine Wertstoffe ab. Die Abholtermine verschieben sich in der anschließenden Woche um jeweils einen Tag.

Auch die Firma Remondis geht bei der Abholung von Leichtverpackungen so vor. Die Gelben Säcke müssen dafür bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden.

Das Servicetelefon und die Gebührenhotline von Aha sind Karsonnabend und Ostermontag nicht besetzt. Die Anlieferung von Gewerbeabfällen auf den Deponien ist am Sonnabend, 11. April geöffnet, bleibt aber am Karfreitag, 10., und Ostermontag, 13. April, geschlossen. Die Wertstoffhöfe und das Aha-Kundenzentrum in Hannover bleiben aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen.

Von Johanna Stein