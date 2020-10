Ronnenberg

Ihre Puppen heißen Dudu, Kalle und Adelheid, aber sie sprechen nicht nur. Nein, die Bauchrednerin Murzarella lässt ihre schrägen Figuren sogar singen und wird dabei von den selbstbewussten Charakteren fast in den Wahnsinn getrieben. Dass es dabei zu jeder Menge lustigen Situationen kommt, davon können sich am Freitag, 23. Oktober, die Besucher der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg überzeugen.

Die Künstlerin Sabine Murza lässt an diesem Abend als Murzarella gleich doppelt ihre Puppen singen: Aufgrund der Corona-Regeln – Sicherheitsabstand und begrenzte Besucherzahl – hat Veranstalter Henrik Walde die bundesweit bekannte Murzarella gleich für zwei Auftritte mit einer Dauer von etwa zwei Stunden engagiert: von 17 und 20 Uhr an.

Startschuss für Indoorsaison in der Scheune

Für Walde und das Stammpublikum der Veranstaltungsscheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg endet damit auch eine lange Durststrecke: Seit dem Corona-Shutdown im März ist es die erste Show, die wieder im Gastraum der Scheune angeboten wird. Dass Walde für den Auftakt des Indoorprogrammes die Profisängerin mit ihren Puppen engagiert hat, erklärt er so: „Ich habe sie in Hannover beim Kleinen Fest im Großen Garten kennengelernt und Murzarella sofort am nächsten Tag über ihre Managerin für die Lütt Jever Scheune gebucht.“ Er sei vor allem von den gesungenen Passagen begeistert gewesen. „Erst singt die Künstlerin selbst, dann lässt sie eine Puppe singen und dann wieder im Wechsel“, berichtet der Veranstalter.

„Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt, und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert“ – so wird das Programm von Murzarella auf der Internetseite der Künstlerin Murza angekündigt. Unter dem Titel „Music˗Puppet˗Show – Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ lässt die Bauchrednerin ihre Puppen demnach nicht tanzen. „Sondern: singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau.“

Jeweils 50 Plätze pro Auftritt zu vergeben

„Aufgrund der Corona-Platzbeschränkung stehen pro Veranstaltung lediglich 50 Plätze zur Verfügung“, teilt Veranstalter Walde mit. Deshalb sei es unbedingt notwendig, im Vorfeld den Veranstalter oder die Vorverkaufsstellen zu kontaktieren, um einen Platz zu reservieren.

Tickets gibt es für 22,50 Euro pro Person im Vorverkauf in den HAZ-Ticketshops, im Buchladen Der Buchfink in Ronnenberg sowie im Tui-Reisebüro an der Ronnenberger Straße in Empelde. Telefonische Kartenreservierung sind in der Lütt Jever Scheune unter Telefon (05109) 7812 möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter luettjeverscheune.de zu finden und können per E-Mail an info@luettjeverscheune.de angefordert werden.

Von Ingo Rodriguez