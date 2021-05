Weetzen

Alle zwei Jahre spielt die Music Unlimited Big Band aus Weetzen bei einem großen Konzert. Die Musiker und ihre Fans müssen sich aber nun länger gedulden als im normalen 24-Monate-Rhythmus üblich. Denn eigentlich war für den Auftritt im Pavillon Hannover am 14. März 2020 schon alles vorbereitet. Wie man am Datum erkennt: Auch diesem Event kam die Pandemie dazwischen. „Relight your Fire Vol. III“ lautete das Motto für den Abend.

Das Feuer der Musiker soll auch weiterhin lodern, kann aber erst beim Ersatztermin im Januar 2022 wieder entfacht werden – dann aber sogar mehrfach. Die Aussicht auf die Ersatztermine sind wichtig für die Musiker: Sie mussten für das Konzert in Vorleistung treten und erhalten die Einnahmen aus den Ticketverkäufen erst nach den Auftritten. Die Sponsoren halten ihnen aber die Treue. Die Ersatztermine sind für den 22. und 23. Januar 2022 vorgesehen.

Big Band bleibt mithilfe von Streamingdiensten präsent

„Vermutlich machen wir dann drei Konzerte. 700 Personen passen normalerweise in den Pavillon, derzeit dürften 200 rein“, erzählt Andreas Schaprian, der seit 2015 zur Band gehört und Posaune spielt. Der bislang letzte große Auftritt von Music Unlimited datiert vom August 2018, als die Band in der Marie-Curie-Schule in Empelde den zweiten Teil der „Relight-your-fire“-Reihe aufführte. Die Big Band nutzt unter diesem Namen einen Kanal bei Youtube, ist auch bei allen anderen bekannten Streamingdiensten wie Spotify, iTunes und Amazon Music vertreten. Dies jedoch alles nur, um weiterhin präsent zu sein, wie Schaprian betont. „Wir wollen damit kein Geld verdienen. Aktuell arbeiten wir an einem Auftritt bei Facebook und Instagram.“ Zu hören gibt es derzeit vier Songs, zwei davon wie „Sing it back“ und „Hot Stuff“ sind zuletzt im Tonstudio entstanden.

Mit viel Feuer dabei: So sehen die Konzerte der Music Unlimited Big Band aus. Quelle: Michael Wallmülller (Archiv)

Selbst komponierte Stücke und Cover-Songs im Repertoire

Der Stammverein der Big Band ist die Musikvereinigung Weetzen (MVW), die seit 1973 Musik macht. Diesen offiziellen Namen will man auch behalten. „Denn wir fühlen uns ja wohl in Ronnenberg und Weetzen, wollen auch mit dem Namen unsere Verbundenheit betonen“, sagt der musikalische Leiter und Bandleader René Geller. Er trat 1984 dem Verein im Alter von neun Jahren bei und spielt Saxofon. Dennoch: Ein wenig modern darf es trotzdem sein, seit 17 Jahren erfolgen die Auftritte der MVW als Music Unlimited Big Band.

Insgesamt 25 Musiker sowie drei Sängerinnen gehören dem Team an. Das Repertoire reicht von Pop und Motown bis zu Soul, Funk und Disco. Die Band spielt keine selbst komponierten Stücke – sondern Coversongs oder in Auftrag gegebene Arrangements. Zu hören ist dann bei Konzerten, auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten oder anderen Gelegenheiten Musik von Tina Turner, Joe Cocker, Jamiroquai, Donna Summer oder Bruno Mars.

Nachwuchsarbeit ist derzeit schwierig

Außer der Hauptband gibt es noch die Blue Moon Band, die mit fortgeschrittenen Anfängern und Wiedereinsteigern Projekte wie „Musik und Kerzenschein“ realisiert, sowie die Music Unlimited Juniors. Vor allem die Nachwuchsarbeit ist in Corona-Zeiten schwierig. Die Schwierigkeit besteht darin, die insgesamt 21 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren während einer Pandemie als Gruppe zusammenzubekommen.

Im vergangenen Sommer gab es für alle drei Bands die Möglichkeit, sich auf dem Schulhof in Weetzen für die Proben zu treffen. Dass auch der Nachwuchs dabei ist, entspricht dem Jugendschwerpunkt der Musikvereinigung. 2004 gründete Geller zusammen mit Vanessa Kunde eine Jugendband, die neben dem reinen Blasorchester der Musikvereinigung bestehen sollte. Daraus entwickelte sich im Nachhinein die jetzige Hauptband. Und wie es sich als ausgebildeter Musiker spielt, können sich die Kids aus nächster Nähe anhören: Wenn die Corona-Auflagen wieder fallen, üben sie freitags wieder in der Weetzener Schulaula – direkt vor der erfahrenen Big Band.

Von Stephan Hartung