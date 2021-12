Benthe

Sein gesamten Berufsleben hat Heinz-Günther Metzger bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung verbracht – als „Mann der ersten Stunde“ von 1949 bis zu seinem Ruhestand 1985. Dabei hatte der Journalist zwischenzeitlich andere Pläne. Als CDU-Politiker kandidierte er 1972 für den Posten des Oberbürgermeisters in Hannover. Sein Kontrahent von der SPD war ein gewisser Herbert Schmalstieg. Das Ergebnis ist bekannt, Schmalstieg gewann. Menschen, die wie Metzger gesellschaftliche und politische Umbrüche in besonderem Maße miterlebt haben, sind ab Montag, 13. Dezember, die Hauptpersonen einer Reihe im NDR-Fernsehen.

Porträtiert werden acht Frauen und Männer aus Norddeutschland

Unter dem Titel „Jahrhundertleben“ zeigt der Sender eine Woche lang täglich jeweils in der Sendung „Hallo Niedersachsen“ ab 19.30 Uhr Porträts von acht Frauen und Männern aus Norddeutschland und erzählt ihre bewegenden Geschichten. Denn eines haben alle diese Zeitzeugen gemeinsam: Sie sind um die 100 Jahre alt und haben viel erlebt. Metzger selbst feierte am 3. Juni seinen 100. Geburtstag. Im Ronnenberger Stadtteil Benthe genießt er seinen Ruhestand.

Für die Serie sind die Zeitzeugen tief in ihre Erinnerungen eingetaucht, haben ihre Fotoalben geöffnet und erzählen spannend und bewegend aus ihren Leben. Die Berichte von ihren einschneidenden Erlebnissen und emotionalsten Momenten finden auch Eingang in eine zweiteilige Dokumentation mit demselben Titel, die nach Senderinformation ab Donnerstag, 16. Dezember, in der ARD-Mediathek verfügbar sein soll.

Von Uwe Kranz