Ronnenberg

Stephanie Harms für einen kurzen Moment sprachlos zu machen, ist nicht immer einfach. Am Sonnabendvormittag allerdings ist genau das Rainer Tubbe gelungen. Beim Angießen der neu gepflanzten Eiche am Rand des neuen Radweges zwischen Ronnenberg und Devese überraschte der Vorsitzende des Ronnenberger Naturschutzbundes (Nabu) sie mit einer für sie unerwarteten Ankündigung. „Dieser Baum ist Ihnen gewidmet“, so Tubbe. Der Nabu wolle sich damit für die stets gute Zusammenarbeit mit der Stadt bedanken. „Immer wenn Sie hier vorbeifahren, können Sie sich an der 20 Jahre alten Eiche erfreuen“, fügte er hinzu.

Walther und Miersch sind Paten für Apfelbäume

Nach dem ehemaligen Ronnenberger Bürgermeister Wolfgang Walther und dem ebenfalls der SPD angehörenden Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch hat nun also auch Stephanie Harms einen eigenen Baum. Einen Unterschied gebe es jedoch zu den männlichen Paten, die jeweils für einen Apfelbaum stehen. Die Eiche passe gut zu ihr, sagt Harms. „So wie es im Lied der Niedersachsen heißt, bin auch ich tief verwurzelt und sturmerprobt.“ Genau wie die Eiche trotze sie Wind und Wetter und allen Widrigkeiten.

Das zeigte sich zumindest während der Pflanzaktion. Harms ließ es sich trotz des stürmischen Wetters mit Hagel- und Graupelschauern nicht nehmen, die bereits gepflanzte Eiche gemeinsam mit Rainer Tubbe und Alfred Reese vom Nabu offiziell auf Ronnenberger Gebiet mit Wasser aus der Ihme anzugießen und dem Baum am alten Lauf der Ihme ein gutes Gedeihen zu wünschen.

Auch eine beschädigte Hecke muss nachgepflanzt werden

„Im Ronnenberger Abschnitt mussten beim Bau des Radweges an der Regionsstraße zusätzlich zu den im Plan bereits genehmigten Bäumen ungeplant weitere 14 Eichen gefällt werden, weil sie zu dicht an der neuen Radwegtrasse standen“, erläuterte Astrid Wendt vom Team Ökologe und Klimaschutz am Sonnabend. Außerdem sei eine Hecke, die auf der Kompensationsfläche der Stadt an der Kückenmühle bei den Bauarbeiten beschädigt worden ist, ebenso vom Nabu nachgepflanzt worden.

Die neue Eiche auf der städtischen Kompensationsfläche ist der erste Baum der geplanten Ersatzpflanzung für die gefällten Eichen. Wie immer bei solchen Maßnahmen sei es die Pflicht, an anderer Stelle für einen Ausgleich zu sorgen und neue Bäume zu pflanzen. „Im Herbst ist eine weitere Pflanzung am Parkplatz des Erdbeercafés geplant“, fügte Wendt hinzu. Die Kosten für den jetzt vom Nabu gepflanzten Baum und der Schlehensträucher sowie für die geplante Pflanzung der weiteren 14 Eichen übernimmt die Region Hannover.

Rainer Tubbe (von links), Astrid Wendt, Alfred Reese und Stephanie Harms begrüßen die neu gepflanzte Eiche. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Gesamtkosten für die 2,6 Kilometer lange Verbindung entlang der Kreisstraßen 221 und 226 betrugen 1,15 Millionen Euro. Nicht überall hat die Baumaßnahme auf Zustimmung gestoßen. Im Vorfeld hatte es viel Kritik an dem Neubau gegeben, da parallel bereits ein gleich langer Radweg, der sogenannte Loydbrunnenweg, zwischen den beiden Orten besteht. Vor allem der Bund der Steuerzahler hatte die Ausgaben als überflüssig bezeichnet. Überregional wurden die beiden Verbindungen als „Alltagsradweg“ und „Freizeitradweg“ bekannt.

Von Heidi Rabenhorst