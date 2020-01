Empelde

Der Karneval ist zurück in Empelde. Nach 40 Jahren findet am Sonnabend, 18. Januar, in der Marie Curie Schule in Empelde wieder eine große Prunksitzung statt. Um 19.11 Uhr übernehmen dort dann die Narren das Zepter. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Veranstaltet wird das närrische Vergnügen vom Ortsverband Empelde des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) und vom Sportverein Borussia Empelde.

Prinzenpaar aus Hannover hat Besuch angesagt

Mit ins Boot geholt haben sich die beiden Vereine die 1. Große Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hannover – die Leinespatzen – mit ihrem Präsidenten Hans-Günther Hackmann. Während des rund dreistündigen Programms wird auch das karnevalistische Prinzenpaar der Landeshauptstadt Hannover, Andreas Borchard, seine Tollität Prinz Andreas I und seine Ehefrau Stephanie Borchard, ihre Lieblichkeit Stephanie I mit großem Gefolge in Empelde vorbeikommen und sicherlich den einen oder anderen Karnevalsorden verleihen.

Die Idee, den Karneval in Empelde wieder aufleben zu lassen, hatten Wolfgang und Sonja Schuster. Die SoVD-Schriftführerin zählt genau wie ihr Mann Wolfgang zum Planungsteam, dem noch weitere Vertreter des Sportvereins Borussia Empelde angehören. Empelde brauche einfach ein bisschen Schwung, meint das Ehepaar. Die gute Resonanz gibt den beiden Recht. „Der Kartenvorverkauf ist sehr gut angelaufen. Es gibt aber noch einige Restkarten“, verrät Wolfgang Schuster, Schriftführer bei Borussia Empelde.

Leinespatzen bereits in den Siebzigerjahren dabei

In der Aula finden etwa 200 Gäste Platz. Für die Vereine bleibt das finanzielle Risiko überschaubar: Sie müssen keine Saalmiete für die Veranstaltung zahlen. Die Technik-AG der Schule sorgt mit ihrem Equipment dafür, dass die Show fehlerlos über die Bühne geht.

Als närrische Akteure wollen die Leinespatzen aus Hannover die Besucher vergnügen. Der Auftritt der Stadtgarde hat Nostalgiewert. Sie ist schon in den Siebzigerjahren in Empelde aufgetreten. „Es wird ein Comeback, viele ältere Empelder erinnern sich an sie“, verrät Sonja Schuster. Nach der Sitzung steigt eine Tanzparty mit DJ, die laut Wolfgang Schuster bis in die frühen Morgenstunden gehen soll.

Eintrittskarten können im Vorverkauf noch im Schreibwarengeschäft Plumhoff und im Sportparkrestaurant Empelde zum Preis von 19 Euro erworben werden.

Von Heidi Rabenhorst