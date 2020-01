Empelde

Der Bericht der Polizei vom Einsatz am Silvestertag war sogar noch etwas untertrieben. Von einer eingeschlagenen Scheibe war die Rede und von abgerissener Wandverkleidung. Tatsache ist: Die Hütte, die bisher Unbekannte am Dienstag zwischen 21 und 22 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Empelde heimgesucht haben, ist völlig ruiniert und muss abgerissen werden. „Ich sehe keine Alternative“, sagt Dieter Knop, Vorsitzender von Borussia Empelde. Sein Verein hatte die Hütte erst vor Kurzem vom SC Empelde erworben. Nun will der Verein mit der Stadt bessere Sicherheitsvorkehrungen für das Gelände planen und sich auch für eine Videoüberwachung stark machen.

Stahlriegel beugen sich roher Gewalt

Die Schäden sind massiv: Mit roher Gewalt haben die Täter die Tür der Holzhütte aufgebrochen, obwohl diese mit zwei massiven Stahlriegeln zusätzlich zum Schloss gesichert war. Der Teil der Wand, an dem die Riegel befestigt waren, wurde kurzerhand mit herausgerissen. Auch Teile des Daches fehlen.

Drei bis vier Personen, von der Statur her vermutlich eher Jugendliche, hätten die Schäden verursacht, glaubt Heinz Kretschmer, der stellvertretende Vorsitzende der Borussia. Dass die Täter mit dem herausgerissenen Holz ein Lagerfeuer in einem Grill entzündet hatten, hätte er ohne den Hinweis eines Passanten aber wohl nicht bemerkt, sagt Kretschmer, der in Sichtweite der Hütte wohnt. Die Feuerwehr hatte verhindern können, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Die Unbekannten hatten sich auch an der städtischen Hochsprunganlage zu schaffen gemacht. Dort konnten sie aber mit ihren Feuerwerkskörpern keinen Schaden anrichten. Später, so Kretschmer, seien auch Raketen quer über den Sportplatz geflogen.

Keine ausreichende Sicherung des Geländes

Grundproblem ist aus Sicht des Vereins, dass die Anlage vom Parkplatz am Sportparkrestaurant aus frei zugänglich ist. Lediglich ein Schild weist bislang darauf hin, dass Unbefugten das Betreten verboten ist. „Wir haben schon immer gesagt, dass der Sportplatz generell abgeschlossen sein muss“, betont Kretschmer. Vor einigen Jahren war zum Beispiel ein Feuer innerhalb der Überdachung einer Auswechselbank ausgebrochen.

Bislang weist am Eingang neben dem Sportparkrestaurant lediglich ein Schild daraufhin, dass Unbefugte die Bezirkssportanlage nicht betreten dürfen. Quelle: Uwe Kranz

„Natürlich kostet eine zusätzliche Absicherung Geld“, sagt Kretschmer. Leider sei der neue Zaun, der in Richtung Flüchtlingsheim und Rodelberg gezogen worden ist, nahezu wirkungslos. Er sei zu niedrig sei, und die Lücke am Sportparkrestaurant werde nicht geschlossen. Im Sommer sei das wenig problematisch, da auf der Anlage Dauerbetrieb herrsche. Im Winter, wenn es früh dunkel wird, sei aber kaum zu kontrollieren, wer dort sein Unwesen treibt. Und selbst wenn jemand entdeckt würde: „Allein würde ich da nicht hingehen.“

Drogenkonsum und wilde Fußballspiele

Immer wieder komme es zu Zwischenfällen, berichtet Kretschmer. In einer Ecke des A-Platzes sollen sich gerüchteweise Jugendliche zum Drogenkonsum treffen. Gruppen von nicht vereinsorganisierten Fußballern, vornehmlich aus Hannover, hätten sich in der Vergangenheit häufig zum wilden Kicken auf dem Fußballplatz getroffen – ohne sich um Schäden an der Spielfläche zu kümmern.

Und nun gleich zwei Vorfälle mit Feuer zum Jahreswechsel. Nachdem die Feuerwehr das von den Unbekannten entzündete Lagerfeuer am Silvestertag gelöscht hatte, stand nur wenige Stunden später am Nachmittag des 1. Januar eine nahe gelegene Tuja-Hecke über mehrere Meter in Flammen. „Wir werden jetzt die Stadt noch einmal darauf ansprechen“, kündigt Kretschmer an. Er schlägt auch eine Videoüberwachung des Geländes vor.

Die Hütte ist indes nur noch Schrott. „Wir können froh sein, dass das Feuer nicht auch noch darauf übergegriffen hat“, sagt Kretschmer. Wie es an dieser Stelle weitergeht, soll ein Gespräch im Kreis des Vereinsvorstands entscheiden. „Wir müssen nicht gleich wieder eine Hütte bauen“, meint der Vizevorsitzende.

Ohne einen geschlossenen Zaun stellen beide Vorstandsmitglieder einen Neubau ohnehin infrage. „Das ist eine Voraussetzung“, sagt Knop. Schließlich müssten für einen Neubau rund 1000 Euro einkalkuliert werden – und die Gefahr, dass die neue Hütte erneut beschädigt werde, sei nicht gering. Eine Lösung erhofft er sich auch aus den Gesprächen mit der Stadt über die Umgestaltung der Bezirkssportanlage, die derzeit im Rahmen der Planungen für den Grundschulneubau geführt werden.

Von Uwe Kranz