In Ronnenbergs Biergärten hat die lange Durststrecke nach mehr als einem halben Jahr ein Ende: Nach dem Außerkrafttreten der Corona-Notbremse in der Region Hannover wollen die Traditionskneipe Zum Alten Gericht und die Lütt Jever Scheune noch vor dem Pfingstwochenende ihre Außengastronomie öffnen.

Vor allem für Gastronom Henrik Walde von der Lütt Jever Scheune kann es gar nicht schnell genug gehen: Er will auf seiner Terrasse im Ortskern von Ronnenberg schon am Donnerstag wieder Gäste bewirten. Bereits ab 14 Uhr sollen Besucher seines Eiscafés und des Biergartens auch wieder gemütlich vor seinem Lokal an der Straße Hinter dem Dorfe an der frischen Luft verweilen können.

Getestet, geimpft, geheilt

Doch Walde betont: „Es gilt: getestet, geimpft, geheilt.“ Der Gastronom verweist auf die Voraussetzungen für einen Aufenthalt. Nach der nun geltenden Verordnung müssen Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ können Gäste auch den Nachweis erbringen, vollständig geimpft zu sein und anschließend ohne Infektion die Übergangszeit von 14 Tagen überstanden zu haben. Die dritte Möglichkeit: Ein ärztliches Attest, das belegt, dass nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung nicht mehr Zeit als ein halbes Jahr vergangen ist.

„Außerdem setze ich auch wieder ein Hygienekonzept mit Mindestabständen sowie die neuen Kontaktbeschränkungen um“, sagt Walde. Demnach dürfen an einem Tisch auch jetzt erst einmal nur Personen aus einem Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt sitzen. „Außerdem ist es nur an den Tischen und Bänken erlaubt, den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen“, sagt Walde. Auf dem Weg zu den Plätzen sowie zur Toilette gelte weiterhin Maskenpflicht. Was ebenfalls wieder notwendig ist: Die Dokumentation der Besucherdaten mit dem Aufenthaltszeitraum. Außerdem ist Außengastronomie zunächst einmal täglich nur bis 23 Uhr erlaubt.

Traditionskneipe öffnet erst Freitag

Gastwirt Harry Piel von der Kneipe Zum Alten Gericht greift für die Wiedereröffnung auf die neueste Technik mit Handy und dem Scannen eines sogenannten QR-Codes zurück: Bei ihm müssen sich die Gäste deshalb nicht zwingend in Listen eintragen. „Die Dokumentation des Besuchs kann auch per Smartphone mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App erledigt werden“, kündigt Piel an. Er öffnet seinen Biergarten an der Straße Kirchtor allerdings erst am Freitag, 21. Mai, um 15 Uhr. „Ich hatte jetzt ein halbes Jahr lang zu und muss einige Dinge vorbereiten“, sagt Piel. Nun komme es auf einen Tag mehr nicht mehr an.

Auch bei Piel gelten für Gäste die Nachweispflichten für eine vollständige Impfung, vollständige Genesung oder alternativ ein aktueller negativer Corona-Test. „Ich werde im Eingangsbereich stehen und das sorgfältig überprüfen“, kündigt er an. Auch die Hygieneregeln, Mindestabstände, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen werde er gewissenhaft umsetzen. Piel rät seinen Stammgästen zu guter Planung: Weil er am Pfingstwochenende von Freitag bis Montag täglich um 15 Uhr öffne, sei pro Tag für den Einlass jedes Besuchers ein neuer negativer Corona-Test erforderlich. Ein Schnelltest vor dem Lokal reicht ihm nicht. „Ich habe keine Zeit, das zu überwachen“, sagt Piel. Er nimmt auch keine Reservierungen entgegen. „Wer zuerst da ist, bekommt einen Platz“, sagt er.

