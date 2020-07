Empelde

Der Verein Wohnen in Nachbarschaften (Win) bringt ein neues Angebot an den Start: „Mit Win unterwegs ...“ bietet Aktivitäten für die Menschen an, die nach der langen Corona-Zeit zu Hause Lust auf gemeinsame Erlebnisse in der Gruppe haben. Die Ziele der gemeinsamen Ausflüge liegen vor der Haustür.

„Wir möchten die Menschen wieder zusammenbringen und ihnen schöne Orte in der näheren Umgebung zeigen. Kopf und Bauch freuen sich zudem über frische Impulse, interessante Inhalte und neue Erfahrungen“, beschreibt Win-Koordinatorin Claudia Koch das Angebot. Teilnehmen dürfen jeweils zehn Personen, die sich zuvor angemeldet haben.

Ziele liegen direkt vor der Haustür

Ziel der ersten Tour ist der Große Garten in Herrenhausen. Abfahrt ist am Freitag, 30. Juli, um 13.45 Uhr vor dem Quartierstreff, Löwenberger Straße 22, in Empelde. Mit der S-Bahn und der Stadtbahn geht es nach Herrenhausen. Die rund zweieinhalb Stunden dauernde Führung beginnt um 15 Uhr. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person für die Führung vor Ort und die Fahrtkosten.

Die zweite Fahrt führt die Teilnehmer am Freitag, 14. August ins Landesmuseum nach Hannover. Treffpunkt ist wieder um 13.45 Uhr. Der Eintritt in das Museum ist frei (ausgenommen davon ist die Sonderausstellung). Die Fahrtkosten und den Verzehr im Café muss jeder selbst bezahlen.

Anmeldungen werden im Quartierstreff zu den üblichen Öffnungszeiten angenommen. Weitere Aktivitäten sind in Planung. Mehr Informationen sind im Internet unter win-e-v.de zu finden. Auskünfte gibt es auch bei Claudia Koch unter Telefon (0511) 8604-214 und per E-Mail an koch@ksg-hannover.de.

Von Uwe Kranz