Ronnenberg

Bei der Kommunalwahl im September 2021 sind insgesamt 14 Neulinge in den Rat der Stadt Ronnenberg eingezogen. Einer der Jüngsten von ihnen war Ansgar Bantelmann. Doch der 24-Jährige ist nicht nur neu im Stadtparlament – nach seinem Umzug aus dem hannoverschen Stadtteil Mühlenberg ist er auch erst seit Sommer 2020 Einwohner der Ronnenberger Kernstadt. Seinen Sitz im 34 Mitglieder zählenden Rat erhielt er als Letzter. Als Nachrücker zog er in das Gremium ein, nachdem Marlo Kratzke die Stichwahl um das Bürgermeisteramt gewonnen hatte.

Verhältnisse im Wohnrevier machen Bantelmann unzufrieden

Bantelmann hatte damit ein Ziel erreicht, für das er sich im Wahlkampf besonders engagiert hatte. Er wollte selbst gestalten, vor allem bei den Themen, die die Politik in seinen Augen nur im Wahlkampf thematisiert hatte. Antrieb für seinen persönlichen Einstieg in die Lokalpolitik waren die sozialen Verhältnisse in seinem früheren Wohnort Hannover-Mühlenberg. „Ich war mit der Situation nicht zufrieden und bin deshalb in die SPD eingetreten“, erzählt er. „Ich wollte etwas bewegen.“

Kurz darauf wurde er jedoch bei der Wohnungssuche in Ronnenberg fündig. „In Ronnenberg herrscht zwar eine andere Situation, aber mein politisches Thema hatte sich damit nicht erledigt“, betont er. Gemeinsam mit den Ronnenberger Jusos beteiligte er sich aktiv am beginnenden Wahlkampf – und meldete Interesse an einer Kandidatur für den Rat an. Die Chancen für einen Erfolg konnte er dabei auf einem hinteren Listenplatz nicht einschätzen. „Da war ich ziemlich an der Kante“, stellt er fest.

Aufgrund der vorherrschenden Pandemie hatte der 24-Jährige auch nur wenig Möglichkeiten, zu persönlichen Kontakten mit anderen Politikern. Der Erfahrungsaustausch mit den erfahrenen Kollegen fand in dieser Zeit meist online statt, erzählt er. Nach dem ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl war dann klar, dass Bantelmanns Ratssitz mit dem Erfolg Kratzkes in der Stichwahl verknüpft war. „Das hat mich motiviert, noch einmal zwei Wochen weiter zu kämpfen“, sagt er.

Nach der Wahl kaum Luft zu verschnaufen

Nach diesem Erfolg hatte Bantelmann kaum Luft zum Verschnaufen. Nur eine Woche später trafen sich die Fraktionsmitglieder zur konstituierenden Sitzung, und auch der Rat formierte sich kurz darauf. Als Mitglied der Laufsparte in der Leichtathletikabteilung des TuS Empelde bewies er aber auch hier einen langen Atem. Natürlich sei der zeitliche Aufwand nun größer als zuvor in der einfachen Parteiarbeit – aber das habe er erwartet. Im Umgang seien die Mitglieder anderer Fraktionen zumeist harmonisch, auch wenn man bei manchen Themen unterschiedlicher Meinung sei. Und auch emotionalere Diskussionen wie zuletzt in der Haushaltsberatung oder bei der Frage nach einer Regenbogenbeflaggung in Ronnenberg nimmt er gelassen hin, „solange es in einem gewissen Rahmen bleibt“.

Nach Ende seines Studiums im vergangenen November steht für Bantelmann mit dem Start einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten auch privat ein neuer Lebensabschnitt bevor. Er ist eben der Jüngste in seiner Fraktion. Kein Wunder, dass er auch inhaltlich der Jugend am nächsten steht und enge Kontakte zum Jugendzentrum (JuZ) und dem Stadtjugendpfleger Christian Hornig hält.

„Ich bin aus dem Alter noch nicht so lange raus und kann die Interessen der Jugendlichen vielleicht etwas besser nachvollziehen als andere“, sagt er. Die neuen Pläne des Jugendpflegers findet er „sehr vielversprechend“, auch wenn sich vielleicht nicht alles so umsetzen lassen wird. Sehr zuversichtlich ist Bantelmann, dass sich als Teil des Ganzen ein Jugendtreff für die Gruppe der über 14-Jährigen noch in dieser Wahlperiode einrichten lässt. Als Mitglied im zuständigen Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration kann er dabei auch selbst mitgestalten.