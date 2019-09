Empelde

Gemeinsam macht Nähen mehr Spaß. Das war der Grundgedanke des internationalen Nähcafés, das aus dem im Jahr 2015 im Frauenzentrum Ronnenberg eröffneten Café International hervorgegangen ist. Dabei handelt es sich nicht um einen fortlaufenden Kurs mit Anwesenheitsverpflichtung, bei dem alle an derselben Sache arbeiten. Vielmehr könnten dort Anfängerinnen und Fortgeschrittene Gleichgesinnte treffen, sich in lockerer Atmosphäre austauschen und langgehegte Projekte endlich in die Tat umsetzen, erklärt Beate Janisch vom Frauenzentrum in der Stillen Straße in Empelde.

Gegründet worden sei das Cafe International, um geflüchteten Frauen eine offene Gruppe zu bieten. In den Anfangszeiten haben sich die Frauen immer dienstags bei Kaffee und Tee ausgetauscht, gespielt und geklönt. „Irgendwann haben sie den Wunsch gehabt, nähen zu lernen“, erzählt Janisch. Die Treffen seien für alle eine gute Gelegenheit, Deutsch zu sprechen und Kontakte zu knüpfen. Mithilfe einer Spende konnten sieben Nähmaschinen angeschafft und somit der Wunsch der Frauen nach einer Nähgruppe erfüllt werden. Dank der Spendenbereitschaft vieler Bürger sind Stoffe und Nähutensilien dazugekommen, aus denen die Frauen jetzt alle 14 Tage ihre kreativen Werke herstellen.

Sprachbarrieren lassen sich leichter überwinden

Meistens sind alle Nähmaschinen belegt, an denen nicht nur neue Kleidungsstücke entstehen, sondern auch gebrauchte Kleidung ausgebessert wird. „Durch den Spaß am gemeinsamen Tun und dem gegenseitigen Helfen sind Sprachbarrieren leichter zu überwinden“, sagt Janisch und fügt hinzu, dass dies gelebte Hilfe zur Selbsthilfe sei, die andernorts oft und gern zitiert werde.

Salima Hashima hat zum Nähcafé ihre Tante Nadira Salehi mitgebracht, die gerade aus Kanada zu Besuch in Empelde ist. Sie möchte ihr ein Kleid nähen, den Stoff dafür hat sie mitgebracht. Unterstützung erhält sie von Andrea Klingenberg, die mit Roswitha Waschek ehrenamtlich im Nähcafé hilft. Samira Rasho möchte ihrer kleinen Tochter eine Freude bereiten und peppt die blaue Jeans mit einer weißen Spitzenbordüre auf.

Neue Teilnehmerinnen sind weiterhin willkommen

Die Gruppe ist auch weiterhin offen für neue Teilnehmerinnen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Interessierte können einfach vorbeikommen. Die nächsten Termine sind am 1. und 22. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr im Frauenzentrum, Stille Straße 8, Empelde. Da die Gruppe für die Frauen kostenfrei ist, werden immer wieder neue Stoffspenden und Nähzubehör benötigt. Informationen gibt es bei Beate Janisch unter der Telefonnummer (05 11) 43 15 31 sowie per E-Mail an beate.janisch@ ronnenberg.de.

Weiterlesen

Gleichstellungsbeauftragte für alle Geschlechter

Frauenzentrum präsentiert neues Programm

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Heidi Rabenhorst