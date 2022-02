Ronnenberg

Die Feuerwehren der Stadt Ronnenberg können sich seit vielen Jahren über einen besonderen Standortvorteil freuen: Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) der Region Hannover liegt an der Bundesstraße 217 in der Kernstadt. Hier werden unter anderem Schläuche getrocknet oder besondere Ausbildungen der Brandbekämpfer vorgenommen. Nun will die Region die FTZ ausbauen und modernisieren. Das ist eigentlich eine gute Nachricht – doch neuesten Gedankenspielen zufolge könnte dieser Plan nun an einem anderen Standort umgesetzt werden.

Stadt Ronnenberg wäre bei Wahl eines anderen Standortes für FTZ nicht böse

Die Region hatte sich jüngst mit der Frage an das Rathaus in Ronnenberg gewandt, ob die Stadt ein Problem damit hätte, wenn die FTZ-Pläne in einer anderen Kommune realisiert würden, berichtet Fachbereichsleiter Frank Schulz. Die Antwort von Bürgermeister Marlo Kratzke fiel eindeutig aus: In Ronnenberg sei man wegen einer solchen Überlegung nicht böse.

Für die Stadt könnte sich mit einem Umdenken der Region ein gordischer Knoten lösen. Denn das aktuelle Gelände der FTZ grenzt direkt an die Fläche, die gemeinsam mit der Hannover Region Grundstücks-­GmbH & Co (HRG) zum Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost entwickelt werden soll. Da bei der Planung aber auch die Bedürfnisse der FTZ – vor allem Flächen für die Erweiterung – berücksichtigt werden mussten, hatte die Beteiligten zuletzt eine Dreiecksvereinbarung geschlossen. Die Rede war von bis zu 10.000 Quadratmetern Flächenbedarf der Region.

Mit dem Ausscheiden der Region wäre nicht nur die Planung für Stadt und HRG einfacher: Einerseits könnte im Anschluss die gesamte Fläche von Ronnenberg Nordost an Unternehmen veräußert werden. Andererseits bestünde unter Umständen sogar die Möglichkeit, dass das Grundstück der alten FTZ mit in das Gewerbegebiet integriert wird. Außerdem sieht Schulz die Chance, die Anbindung des Gewerbegebiets an die Bundesstraße 217 über dieses Areal besser umsetzen zu können und eine bessere Sichtachse zu schaffen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Feuerwehrtechnische Zentrale (Hintergrund) soll neu gebaut werden. Die Fläche im Vordergrund könnte dafür zum Teil genutzt werden. Quelle: Uwe Kranz

Schulz: Kein weiterer Zeitverzug zu erwarten

Natürlich lässt das „Aber“ nicht lange auf sich warten. Zunächst einmal sei dies nur ein Zwischenstand. Außer der Anfrage sei seitens der Region keine weitere Information ins Ronnenberger Rathaus vorgedrungen. Die Region müsste zum Umsetzen der Gedankenspiele zunächst eine geeignete Fläche finden, planen und bauen. Erst wenn die neue FTZ in Betrieb genommen sei, könne das alte Gebäude abgerissen werden.

Weiterhin ist laut Schulz fraglich, ob sich die Integration des Regionsgrundstücks in das Gewerbegebiet wirtschaftlich umsetzen ließe. Diese Option müsse erst durchgerechnet werden, erläuterte der Kämmerer, der aber nicht damit rechnet, das mit einem möglichen Umdenken der Region weitere Zeit bei der Umsetzung des Gewerbegebietes verloren ginge.

Weitere Nachteile sieht Schulz für den Fall eines Wegzuges der FTZ in Ronnenberg lediglich für die örtlichen Feuerwehren, die dann weitere Anfahrtswege zu bewältigen hätten. Nach Rücksprache mit Stadtbrandmeister Gunnar Scheele sei man aber zu dem Schluss gekommen, dass lediglich ein Vorteil gegenüber Wehren aus anderen Kommunen wegfiele.

Von Uwe Kranz