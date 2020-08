Ronnenberg

Die Bauarbeiten am Hagacker gehen voran: Dort wird seit zwei Monaten ein neues Mehrfamilienhaus errichtet, nachdem dort im Januar 2019 ein Feuer ein dreistöckiges Wohnhaus so stark zerstört hatte, dass es abgerissen werden musste. Grundstückseigentümerin Annette Riechers war vor zwei Wochen das letzte Mal vor Ort. „Zu dem Zeitpunkt war der Keller soweit fertig“, sagt sie. Inzwischen sind die Grundmauern für das Erdgeschoss hochgezogen worden.

Wann das Wohnhaus fertig sein wird, vermag Riechers nicht genau zu sagen. „Ich hoffe, im Frühjahr“, sagt sie. Das sei unter anderem von den Witterungsbedingungen abhängig. „Doch bis jetzt läuft alles sehr positiv. Alles geht Hand in Hand“, sagt sie zufrieden.

Anzeige

Das Feuer war ausgebrochen, als in einer Küche im Obergeschoss des Gebäudes ein Topf mit Öl in Brand geraten war. Die Küche und der Dachstuhl gingen in Flammen auf. Das Löschwasser verursachte irreparable Schäden; das Haus musste abgerissen werden. Zwei Bewohner mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach einem Küchenbrand ging der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Hagacker in Flammen auf. Quelle: Archivbild: Christian Elsner

Auch das Nachbarwohnhaus, das Harald Knigge gehört, wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu Schäden im Obergeschoss und am Dach. „Wir hatten zum Glück eine gute Versicherung, haben ein neues Dach bekommen, und die Sanierungen sind auch abgeschlossen“, berichtet Knigge. Die Bewohner seien inzwischen alle zurückgekehrt.

Neubau soll sich an Erscheinungsbild anpassen

Ein Sorge Knigges war jedoch die Standhaftigkeit seines Hauses. Denn als das Gebäude von Annette Riechers damals abgerissen werden sollte, hätten Architekten Bedenken geäußert. „Mein Haus ist vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden“, berichtet er. Das Nachbarhaus diente auch als Stütze. Aber bislang sehe alles gut aus, sagt Knigge.

Nach Angaben von Timo Fleckenstein vom Fachbereich Stadtentwicklung soll sich das neue Eckhaus in das vorhandene Erscheinungsbild eingliedern und an das Nachbargebäude anpassen. Das bestätigt Riechers. „Es gibt da Vorlagen. Das Haus muss wieder so ähnlich aussehen wie das vorherige“, erklärt sie. Es werde demnach wieder dreistöckig, mit sechs Wohneinheiten, Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Mieter gebe es dafür bislang nicht. Eine kleine Veränderung werde allerdings vorgenommen. „Es sind Balkone geplant“, sagt Riechers.

Sie selbst sei anderthalb Jahre nach dem Brand einfach erleichtert, dass es allen Bewohnern gut gehe.

Von Janna Silinger