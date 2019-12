Ronnenberg

Immer häufiger sind allein lebende Senioren auf die Hilfe anderer angewiesen. Wenn dann die Pflegedienste nicht einspringen, ist es gut, wenn sich Ehrenamtliche um diese Aufgabe kümmern. In Ronnenberg wurden aus diesem Grund nun zum dritten Mal sogenannte Duo-Seniorenbegleiter ausgebildet und zertifiziert. Nach erfolgreichem Abschluss werden künftig drei zusätzliche Seniorenbegleiter das bereits bestehende Team von Freiwilligen im Stadtgebiet von Ronnenberg unterstützen.

Zwei Monate lang haben die insgesamt elf Teilnehmer des Kurses aus den Kommunen Hemmingen, Pattensen und Ronnenberg in 50 Theorie- und 20 Praxisstunden im Umgang mit älteren Menschen und deren Problemlagen kennengelernt und vertieft. Unter dem Motto „Unterstützen, begleiten, zur Seite stehen“ richtet sich das Duo-Programm des Landes Niedersachsen an ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf. Ziel ist es, die Betroffenen dazu zu unterstützen, möglichst lange in ihrer vertrauten Wohnumgebung leben zu können.

„Bedarf ist in den vergangenen Jahren gestiegen“

In Kooperation mit der Region Hannover wurden in Ronnenberg seit 2016 insgesamt 17 Engagierte zu ehrenamtlich tätigen Seniorenbegleitern ausgebildet, von denen zur Zeit noch elf aktiv sind. Hinzu kommen noch sieben ehrenamtliche Einkaufshelfer, die die Qualifikation nicht absolviert haben, jedoch ebenso engagiert zur Unterstützung von älteren Menschen unterwegs sind.

„Ich bin froh, dass wir weitere Ehrenamtliche für die Begleitung und Hilfe unserer älteren Mitbürger gewinnen konnten“, sagt Birgit Sommerfeld, Teamleiterin bei der Ronnenberger Stadtverwaltung. „Der Unterstützungsbedarf ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.“

