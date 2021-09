Linderte

Neuer Rückenwind für ein bislang vergeblich gefordertes Tempo-30-Limit auf der Ortsdurchfahrt in Linderte: Seit Jahren schon setzen sich die Stadt Ronnenberg und der Ortsrat für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Holtenser Straße ein – auf unterschiedlichen Ebenen, aber bislang ohne Erfolg. Jetzt setzt die Stadt auf eine Initiative von insgesamt sechs Kommunen. Ziel sei es, dass Kommunen künftig selbst entscheiden können, welche Straßen als Versuchsprojekt für Tempo 30 berücksichtigt werden.

„Aber noch sind wir auf das zuständige Land angewiesen“, sagte Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) am Rand einer Ortsbesichtigung mit dem Generalsekretär der CDU Niedersachsen, Sebastian Lechner. „Die entscheidenden Leute müssen das einfach auf dem Schirm haben, dann laufen die Dinge meistens viel schneller“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete bei seinem Besuch völlig unverblümt. Lechner kündigte entschlossen an: Er will gemeinsam mit Harms ein Schreiben an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie an den Verkehrsminister aufsetzen.

„Ich bin verwundert, dass Tempo 30 nicht genehmigt wurde“

Lechner hatte sich zuvor mit CDU-Ratsherren, Ortsratsmitgliedern und Anwohnern von der Gefahrenstelle ein Bild gemacht. Auf der engen und kurvenreichen Ortsdurchfahrt müssen laut Ortsbürgermeister Karsten Erbelding oft Lastwagen auf den Fußweg ausweichen, um Zusammenstöße mit entgegenkommenden rasenden Autofahrern zu vermeiden. Für Fahrradfahrer sei die schmale Strecke wegen eines fehlenden Radwegs ein Sicherheitsrisiko.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht zuletzt gefährden Raser auch Schüler, die zu Fuß oder mit dem Rad die Fahrbahn überqueren müssen, um zum S-Bahnhof zu kommen. „Ich bin wirklich verwundert, dass Tempo 30 hier noch nicht genehmigt wurde“, beschrieb Lechner seinen Eindruck. Immerhin sei wegen der schlechten Einsehbarkeit ein Großteil der Strecke bereits mit Verkehrsspiegel ausgestattet. „Außerdem gibt es in der Straßenmitte ja stellenweise gar keine Markierung, weil die Fahrbahn zu eng ist“, sagte Lechner.

CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner (vorne, Mitte) begutachtet die enge und kurvenreiche Ortsdurchfahrt. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt will sich für eigene Zuständigkeit einsetzen

Die Erfolgsaussichten sind derzeit nicht rosig: Vor einigen Jahren hatte selbst ein Besuch des damaligen Verkehrsministers Olaf Lies zu keinem Erfolg geführt. Anschließend war die Straße in Linderte auch nicht für ein Tempo-30-Modellprojekt des Landes berücksichtigt worden. Ein Innovationsprojekt der Region Hannover für ein Tempo-30-Limit auf Durchgangsstraßen steht noch auf dem juristischen Prüfstand. Dieses beinhaltet aber bislang auch nur Regionsstraßen. Die Initiative der sechs Kommunen soll nun helfen, die Zuständigkeit in diesen Fragen neu zu regeln.

Für Fahrradfahrer bleibt bei Gegenverkehr kein Platz übrig. Quelle: Ingo Rodriguez

„Die Strecke in Linderte ist nicht sicher genug für Tempo 50“

Die Zuständigkeiten in derartigen Verfahren kritisierte auch der CDU-Generalsekretär: Diese Aufgabe müsste an die Kommunen zurückgegeben werden. „Bei den Mitarbeitern der Landesbehörde stapeln sich die Aktenvorgänge auf dem Schreibtisch“, beschrieb Lechner ein Problem.

Er setzte auch Hoffnung auf die Auswertungsergebnisse für die bisherigen Tempo-30-Modellstraßen. „Man muss im nächsten Jahr genau gucken, welche Konsequenzen aus den Versuchen gezogen werden“, sagte Lechner. Zwar sei eine der wichtigsten Aufgaben einer Landesstraße, zügig viel Verkehr aufzunehmen, räumte der Politiker ein. Gefahrenstellen müssten von dieser Regelung aber ausgenommen werden. „Die Strecke in Linderte ist im schmalen Mittelteil auf jeden Fall nicht sicher genug für Tempo 50“, sagte Lechner.

Von Ingo Rodriguez