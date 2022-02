Empelde

Die schlechten Nachrichten auf den beiden Großbaustellen der Stadt Ronnenberg reißen nicht ab. Jetzt hat es auch die neue Grundschule Auf dem Hagen in Empelde erwischt: Vier Monate betrage der Zeitverzug, berichtete der für den Bau zuständige Fachbereichsleiter Frank Schulz während der Ratssitzung am Mittwoch. In letzter Konsequenz bedeute dies, dass der Unterricht in der neuen Schule erst zum Schuljahr 2023/2024 – also zwölf Monate später als geplant – in dem Komplex beginnen kann.

Landesbehörde gegen Start zum Schulhalbjahr

Andeutungen von Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft, im Fachausschuss hatten bereits aufhorchen lassen. „Einzelne Gewerke sind nicht mehr im Zeitplan“, berichtete er eine Woche zuvor. Jüngstes Beispiel sei die Verlegung von Geothermie-Leitungen. Dem Rat schilderte Schulz, dass es sich inzwischen um eine Verzögerung um vier Monate handele – obwohl der Bau Auf dem Hagen inzwischen gegenüber dem Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule Priorität habe, wie Hennies berichtet. An der KGS hat die Gründung des Hauptbaukörpers noch immer nicht begonnen. Der zeitliche Verzug beträgt hier bereits mehr als zwölf Monate.

Für den Grundschulbau arbeiten alle die Verantwortlichen inzwischen an einem überarbeiteten Bauzeitenplan, um den Abschluss der Arbeiten bis zum Ende des Jahres realisieren zu können, so Schulz. Geplant war ursprünglich ein Unterrichtsbeginn zum Schuljahr 2022/2023. Zu realisieren sei ein Start zum Halbjahr 2023 – das wiederum stößt bei der Landesschulbehörde nicht auf Gegenliebe.

Start soll gleich als Ganztagsschule erfolgen

Nachdem die zeitlichen Probleme bekannt wurden, hatte Kai Roegglen, Fachbereichsleiter Bildung, mit der Behörde Kontakt aufgenommen. Die Antwort der Landesbeamten: Eine Inbetriebnahme zum Halbjahr sei organisatorischen, aber auch pädagogischen Gründen nicht ratsam. So müssten Erstklässler beispielsweise kurz nach dem Eintritt in die Schullaufbahn bereits wieder die Einrichtung wechseln. Auch ein Lehrerwechsel müsste kalkuliert werden, da nicht alle Lehrkräfte von der Theodor-Heuss-Schule mit in den Neubau wechseln werden.

Die Behörde empfiehlt daher einen Wechsel erst zum Schuljahresbeginn 2023/2024 – dann allerdings mit allen vier Jahrgängen und bereits als Ganztagsschule. Roegglen nannte als Voraussetzung für die Umsetzung die Ganztagsempfehlung, dass die Planungsgruppe, die den Umzug vorbereitet, selbst ohne zeitlichen Verzug weiterarbeiten kann. Hintergrund der Umstellung ist der Anspruch auf Ganztagsbetreuung, die der Gesetzgeber festgeschrieben hat und die bis 2026 umgesetzt werden muss. Auch alle anderen Ronnenberger Grundschulen sollen bis zu diesem Zeitpunkt entsprechende Voraussetzungen erfüllen.

Von Uwe Kranz