Empelde

Fusionspläne für die Kooperative Gesamtschule ( KGS): Die Gruppe von SPD und Die Linke im Rat der Stadt Ronnenberg will die geplante neue Grundschule in Empelde an die KGS als Primarstufe angliedern und künftig am Standort der Marie-Curie-Gesamtschule in Empelde alle Schüler vom ersten bis zum 13...