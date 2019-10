Benthe

Kastanienfiguren basteln, Drachensteigen, Fußballspielen, Gesellschaftsspiele oder Ponyreiten: Der Jugendbauwagen in Benthe, eine Initiative des Ortsrates, bietet in den Herbstferien an vier Tagen viele Möglichkeiten für Kinder fünf bis etwa zwölf Jahren, um an der frischen Luft zu sein und gemeinsam zu spielen. Möglich wurde dieses Angebot durch den Erfolg eines Sommerfestes, bei dem neue ehrenamtliche Helfer für den Bauwagen gewonnen werden konnten.

Auf dem Rücken von Rex

Einer von ihnen ist Thomas Albersmeyer, der die Spielideen für Kindern am Jugendbauwagen in den Herbstferien anbietet. Die Jungen und Mädchen können dabei auswählen, was sie gern machen möchten. Bauwagen-Koordinatorin Lisa Maack hatte zum jüngsten Treffen zwei Ponys mitgebracht, die Kinder durften sie streicheln. Natürlich war aber auch Reiten angesagt: Ausgestattet mit einem Sicherheitshelm drehten die Kinder ein paar Runden auf dem Ponyrücken von Rex und wurden dabei von Maack begleitet. Für den fünfjährigen Benneth war das ein besonderes Erlebnis.

In den Herbstferien ist der Jugendbauwagen, der auf dem Festplatz Am Hammfeld fest aufgestellt ist, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr wird das Ferienprogramm von Thomas Albersmeyer angeboten. Außerhalb der Ferien ist der Benther Jugendbauwagen jeweils mittwochs, sonnabends und sonntags ab 10 Uhr bis zum Beginn der Dunkelheit geöffnet. Diese Regelung gilt noch bis zum dritten Adventssonntag. Danach beginnt für das Helferteam des Bauwagens eine Winterpause bis zu den Osterferien. Die derzeit sieben ehrenamtlichen Helfer übernehmen den Schlüsseldienst für das Auf- und Zuschließen des Wagens. Jugendliche ab 14 Jahren können sich den Schlüssel auch ausleihen und den Bauwagen für ihre Treffen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten nutzen.

Der fünfjährige Benneth dreht, geführt von Lisa Maack und Thomas Albersmeyer, seine erste Runde auf dem Pony. Quelle: Georg Weber

Halloween-Fest fällt dieses Jahr aus

Eine schlechte Nachricht hatte die Koordinatorin dann doch noch für die Jugendlichen: In diesem Jahr fällt das Halloween-Fest aus. Im vergangenen Jahr kamen noch rund 70 Kinder und Jugendliche zu den Verkleidefest. „Wir suchen weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, um größere Projekte umsetzen zu können“, betont Maack. Zum Nikolaustag wird es aber eine Aktion mit dem Bauwagenteam geben. Die Kinder können am Donnerstag, 5. Dezember, von 14 bis 16 Uhr ihre Schuhe oder Socken am Bauwagen abgeben. Am Nikolaustag, 6. Dezember, können die mit Süßigkeiten und kleinen Überraschungen gefüllten Schuhe von 14 bis 16 Uhr am Benther Kindertreffpunkt wieder abgeholt werden.

Weiterlesen

Jugendbauwagen in Benthe nimmt wieder Fahrt auf

Halloween-Aktion am Jugendbauwagen

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Georg Weber