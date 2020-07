Empelde

Die Stadt Ronnenberg ist seit Jahren mit dem steten Ausbau des Angebotes an Kindergarten und Krippenplätzen beschäftigt. Doch auch weiterhin kann der Bedarf der Familien im Stadtgebiet nicht vollständig gedeckt werden. Weitere Einrichtungen sollen in Linderte und Ronnenberg gebaut werden, wo die Standorte bereits gefunden sind. Derweil ist in Empelde noch nicht klar, wo die Kita Nummer sechs entstehen soll. Die Stadtverwaltung hat jetzt zwei Varianten vorgestellt.

Stadt verfügt über freie Flächen – und die kosten nichts

Im Fokus der Betrachtung des Teams Gebäudewirtschaft stehen stadteigene Flächen, da diese einerseits nichts kosten und andererseits schneller zur Verfügung stehen. Über freie Flächen verfügt die Stadt in Empelde einerseits in direkter Nachbarschaft zu der gerade erst fertig gestellten Großkita am Seegrasweg und direkt gegenüber des Rathauses.

Für den Seegrasweg spricht, dass sowohl die verkehrstechnische Erschließung als auch die benötigte Regenrückhaltung bereits bestehen. Allerdings würde der Bau der Kita Empelde VI direkt neben der Großkita mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen eine starke Konzentration von Kitas im Nordosten des Stadtteils bedeuten. Auch Empelde VI soll zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen umfassen.

Verwaltung erwartet keine Verkehrsprobleme

Wegen dieser Größe und der zur Verfügung stehenden Fläche, müsste der Neubau voraussichtlich zweigeschossig ausfallen. Auch hat die Erfahrung beim Bau der Großkita ergeben, dass der Baugrund zunächst so vorbereitet werden muss, dass dort überhaupt gebaut werden kann. Desweiteren wird eine Lärmschutzwand zur Bahnlinie hin erforderlich, um die Kinder vor den entsprechenden Geräuschemissionen zu schützen.

Auch am Rathaus sind laut Verwaltung keine verkehrstechnischen Probleme zu erwarten, da eine Zufahrt über die Straße Am Pütt ermöglicht werden kann. Die benötigte Fläche würde allerdings den vorhandenen Bolzplatz und die Außenanlage des Niedersächsischen Museums für Kali- und Salzbergbau einschränken, wie Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft während der Vorstellung der Varianten darstellte.

In Linderte soll der Spielplatz im Schwarzfeld dem Neubau einer Kita weichen und zum Bolzplatz (Hintergrund) umziehen. Quelle: Uwe Kranz

Dieser Standort böte aber, wie Hennies weiter erklärte, die Möglichkeit, auch der Platznot im Rathaus Abhilfe zu verschaffen. Da der Kita-Bau ebenerdig gestaltet werden könnte, wäre in einer möglichen oberen Etage Raum für Verwaltungsbüros in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Dies würde der Stadt zwar einerseits ermöglichen, Container, nicht für lange Frist zu kaufen, sondern nur zu mieten, bis das Kitagebäude fertiggestellt ist. Sie würden im Rathausgarten aufgestellt werden.

Allerdings bedeute die Kombination von Kita und Verwaltungsbüros auch eine aufwendigere und zeitintensivere Planung, so Hennies. Die Vorschläge liegen jetzt den Ratsfraktionen zur Beratung vor.

In Linderte werden Spiel- und Bolzplatz verlegt

Anders als in Ronnenberg, wo der Bau einer neuen Kita von der Entwicklung des Baugebietes Ronnenberg Nordost abhängig ist, ist man in Linderte schon weiter. Im südlichsten Ortsteil sollen eine Kindergarten- und eine Krippengruppe auf der Fläche eines Spielplatzes entstehen. Dazu müssen der Spielplatz und ein Bolzplatz verlegt werden.

Derzeit arbeitet die Verwaltung für diesen Standort an einem Bauantrag, während auf der neuen Fläche für den Spielplatz faunistische Untersuchungen vorgenommen werden. Hier könnten Feldhamster beeinträchtigt werden, ist die Befürchtung. Laut Teamleiter Timo Fleckenstein soll der Bauantrag möglichst bis zum 4. November vorliegen.

