Linderte

In einer Sondersitzung des Ortsrats Linderte zum sogenannten Integrierten Stadtentwicklungsprogramm (ISEK) hat es für die Bürgervertretung des südlichsten Ronnenberger Ortsteils fast nur gute Nachrichten gegeben. Teil des städteplanerischen Handlungsrahmens ist zum Beispiel das Leitbild „Soziale Stadt“, in dem auch der Neubau einer Kita im Schwarzfeld aufgeführt ist. Dort soll nun im November mit dem Bau begonnen werden. Nicht zuletzt deswegen sprach sich der Ortsrat für die aktuelle Fortschreibung des ISEK aus.

Kita startet womöglich im Mai 2022

Die Planungen für den Kita-Neubaus sind indes schon sehr weit fortgeschritten, wie Cord Hennies, Leiter des Teams Gebäudewirtschaft jüngst im Fachausschuss des Rates berichtet hatte. Rund 1,1 Millionen Euro investiert die Stadt für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Die Inbetriebnahme wird für Mai 2022 in Aussicht gestellt. Auch der für diesen Bau zu versetzende Spielplatz soll noch in diesem Jahr an neuer Stelle wieder entstehen. In dem größten Teil des ISEK für die kommenden drei Jahre spielt Linderte eher eine untergeordnete Rolle. In dem Stadtteil selbst sind nämlich weder Bau- noch Gewerbegebiete für die nächsten Jahre geplant.

In der weiteren Sitzung hatte Ortsbürgermeister Karsten Erbelding ebenfalls Gutes zu vermelden: Die elektrische Pumpe, die das Gärtnern auf dem Linderter Friedhof erleichtern soll, steht vor der Fertigstellung. Noch in diesem Monat soll eine Wasserentnahme möglich sein. Ein dafür notwendiges Kabel ist bereits verlegt worden, berichtete er.

Schulstraße vom Rollsplitt befreit

Bei einer gemeinsamen Ortsbegehung mit der Stadtverwaltung im Juni hatte der Ortsrat zudem auf die Verletzungsgefahr durch Rollsplitt auf der Schulstraße hingewiesen. Die Straße sei inzwischen durch die Stadt gereinigt worden, stellte Erbelding zufrieden fest.

Wegen finanzieller Engpässe wird die Heizung im Dorfgemeinschaftshaus doch erst im nächsten Jahr erneuert. Quelle: Finn Bachmann

Aber nicht alle Wünsche kann die Stadtverwaltung dem Linderter Ortsrat wie geplant erfüllen: So soll die Heizung des Dorfgemeinschaftshauses aus Kostengründen doch nicht wie bisher geplant in diesem Jahr erneuert werden. Die Verwaltung hofft vielmehr, dass die in die Jahre gekommenen Heizthermen noch einige Monate durchhalten. 2022 will die Stadt die Instandsetzung der Anlage dann aber in Angriff nehmen.

Von Finn Bachmann und Uwe Kranz