Empelde

Die Entscheidung ist gefallen: Der für Empelde dringend notwendige Neubau einer zusätzlichen Kita soll vor dem Rathaus errichtet werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Bildungsausschusses in ihrer Sitzung am Montagabend ohne Gegenstimme ausgesprochen. Für einen ebenfalls möglichen Standort neben der kürzlich eröffneten Großkita am Seegrasweg fanden sich keine Befürworter.

Nach einer etwa eineinhalbstündigen Beratung waren sich die Ausschussmitglieder auch über weitere Detailfragen einig: Trotz des Kita-Neubaus am Rathaus sollen dem benachbarten Technischen Hilfswerk ( THW) alle denkbaren Möglichkeiten für eine notwendige Erweiterung seines Standorts gewährt werden. Und: Für den Bolzplatz vor dem Rathaus muss ein Ersatzstandort gefunden werden.

Standortentscheidung: Die Zeit drängt

Bürgermeisterin Stephanie Harms hatte vor der Abstimmung noch einmal auf die dringende Notwendigkeit weiterer Kita-Plätze und auf den dafür notwendigen Beschluss für eines der beiden städtischen Grundstücke hingewiesen. „Wir brauchen eine Entscheidung, wo gebaut werden soll, um das weitere Vergabeverfahren zu veranlassen. Die Zeit drängt etwas“, sagte Harms.

Anschließend fasste sie im Schnelldurchlauf die in der Beschlussvorlage beschriebenen Vor- und Nachteile der beiden Standorte zusammen: Für die notwendige Kita mit genügend Platz für jeweils zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen favorisiere die Stadtverwaltung angesichts der Verteilung von Kitas in Empelde den Standort gegenüber dem Rathaus – mit einer Erschließung über die Straße Am Pütt. Dort kann aus Sicht der Verwaltung auch in Rathausnähe mittelfristig über dem Kita-Erdgeschoss eine Etage für zusätzlich notwendige Verwaltungsräume entstehen.

Das Problem: Wenn dort ein Kita-Neubau errichtet wird, ist es laut Harms nicht mehr möglich, für das Technische Hilfswerk ( THW) eine Standorterweiterung zu gewährleisten, ohne gleichzeitig auch noch den Bolzplatz sowie das gesamte Freigelände des Niedersächsischen Museums für Kali- und Salzbergbau vollständig zu erhalten.

Großkita am Seegrasweg spricht gegen weiteren Neubau

Für einen Neubau neben der Großkita am Seegrasweg sprechen laut Verwaltung zwar vorhandene Parkplätze und Regenwasserrückhaltung. Auf dem kleineren städtischen Grundstück wäre jedoch teilweise eine zweigeschossige Bauweise notwendig. Dort würden sich nach dem Neubau vor allem aber im Bereich von Empelde-Ost gleich 20 von insgesamt 27 Kita-Gruppen des Stadtteils konzentrieren. Außerdem wäre wegen der nahe liegenden Bahnstrecke und notwendigen Lärmschutzes sowie für die Ertüchtigung des sehr weichen Bodens auf dem Baugrundstück mit zusätzlichen Kosten zu rechnen: insgesamt rund 3,8 Millionen Euro gegenüber rund 3,5 Millionen Euro am Rathaus.

Zu viele Kinder an einem Standort? Auch am Seegrasweg wäre noch genug Platz für eine neue Kita. Im Hintergrund das "Entdeckerhaus" mit 100 Kindern. Quelle: Uwe Kranz

THW wirbt für Erweiterungspläne

Um nach der Einleitung der Bürgermeisterin noch weiter in die Tiefe zu gehen, hatte sich Fachbereichsleiter Frank Schulz angesichts der Tragweite der Entscheidung sogar mehr als 30 Minuten Zeit genommen. Zu Wort war anschließend auch der THW-Ortsbeauftragte Frank Arlt gekommen. Er warb für die THW-Pläne, am Standort in Ronnenberg eine zusätzliche ehrenamtliche Fachgruppe einzurichten. Laut Plänen der an das Innenministerium angegliederten Hilfsorganisation sollen für Einsätze einer zusätzlichen Instandsetzungsgruppe mit Geld des Bundes drei bis vier zusätzliche Fahrzeughallen sowie Sozialbereiche für neun bis zwölf Personen errichtet werden.

Jugendbürgermeister fordert Ersatzfläche für Bolzplatz

Arlt musste anschließend viele Fragen über die notwendige Größe der geplanten THW-Neubauten beantworten. Denn: Für das Scheitern der Pläne einer bundesweit beachteten Hilfsorganisation mit Standort in Ronnenberg wollte sich fraktionsübergreifend niemand aussprechen – ebenso wenig wie für eine massive Konzentration von Kita-Plätzen am Seegrasweg. Deshalb ging es fortan in den Beratungen nahezu nur noch darum, die notwendigen Kita- und THW-Gebäude auf dem möglichen Baugrundstück vor dem Rathaus hin- und herzuschieben.

Schnell wurde deutlich: Um Kita-Neubau und THW-Erweiterung zu realisieren, wird die Bolzplatzfläche benötigt. „Der Standort ist für diesen Bolzplatz nicht zwingend notwendig, aber es muss eine Ersatzfläche geben“, stellte Jugendbürgermeister Till Leander Schröder fest. Diese könnte auf der Grünfläche hinter dem Rathaus gefunden werden. Der Rat wird über den Kita-Standort abschließend am 30. September entscheiden.

Von Ingo Rodriguez