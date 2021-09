Empelde

Spätestens mit Ende der Ferien ist es zu den Stoßzeiten wieder voller geworden auf der Berliner Straße in Empelde an der Stadtgrenze zur Landeshauptstadt Hannover. Hier baut die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) seit dem Frühjahr einen neuen Hochbahnsteig für die Stadtbahnhaltestelle Hermann-Ehlers-Allee. Die gute Nachricht für alle Pendler: Die Arbeiten liegen weiterhin im Zeitplan und sollen wie geplant im kommenden Herbst abgeschlossen werden, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärt.

So umstritten die Lage des neuen Bahnsteigs zwischen Infra und der Stadt Ronnenberg einst war, so geräuschlos verläuft der Bau des Hochbahnsteigs jetzt allem Anschein nach. Die Ronnenberger hätten den Neubau während des Planungszeitraums gerne auf die nördliche Seite der Bundesstraßenbrücke verlegt, um zusätzliche Engpässe auf der Berliner Straße im Berufsverkehr zu vermeiden. Die neue Version vereinigt die zuvor um mehrere hundert Meter versetzen Richtungsbahnsteige zu einer Anlage – südlich der B 65, direkt an der Stadtgrenze.

Pendlerparkplatz folgt im Jahr 2023

Welche Auswirkungen der Neubau zwischen den Fahrspuren der Berliner Straße am Ende haben wird, lässt sich allerdings vermutlich erst im Jahr 2023 erkennen, wenn auch die weiteren neuen Bahnsteige auf hannoverschem Gebiet an der Empelder Straße in Badenstedt fertiggestellt sind. Dann soll auf der südlichen Seite der B 65 – gleich neben dem Hochbahnsteig – noch ein Park-and-ride-Platz mit 70 Stellplätzen entstehen.

Das sieht schon nach Hochbahnsteig aus: Wenn die Stadtbahn am neuen Haltepunkt steht, könnte man fast meinen, dieser sei schon in Betrieb. Quelle: Uwe Kranz

Von diesem könnte, so die Befürchtung der Stadtverwaltung und des Rates, weiteres Verkehrsaufkommen für den bereits jetzt stark belasteten Bereich ausgehen – ganz zu schweigen von einem Baugebiet, welches mittelfristig auf einer Fläche zwischen der Bundesstraße und der Margot-Matthias-Straße hinter dem Pendlerparkplatz geplant ist. Aktuell steht den Autofahrern je Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Das führt regelmäßig zu Behinderungen.

Lesen Sie auch: Stadt und Infra streiten über Hochbahnsteig

Derweil sind am Hochbahnsteig Hermann-Ehlers-Allee die aufwendigsten Arbeiten bereits abgeschlossen. „Der Schlosser ist mittlerweile soweit, dass die Elektrik installiert werden kann“, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke zu den laufenden Arbeiten. Darüber hinaus seien noch diverse Restarbeiten rund um den Bahnsteig zu erledigen. Dennoch werde der Bauzeitenplan wohl ausgeschöpft, der ein Ende des Umbaus für November vorgesehen hatte.

Von Uwe Kranz