Seit Anfang des Jahres ergänzt ein Osteopath das Angebot im Ärztehaus am Ihmer Tor. Der 30-jährige Philipp Gandolph hat sich im Januar nach einer fünfjährigen Ausbildung und ersten beruflichen Erfahrungen selbstständig gemacht und im Ortskern von Ronnenberg eine eigene Praxis eröffnet. Die Standortwahl ist kein Zufall: „Ich bin in Benthe aufgewachsen und wohne in Empelde“, sagt Gandolph.

Der Osteopath und Heilpraktiker setzt nach seinem erfolgreichen Abschluss in Schlangenbad bei Wiesbaden vor allem auf seinen Tastsinn. In der Ausbildung gehe es unter anderem darum, durch das Abtasten Beschwerden zu erkennen und zu lindern, sagt Gandolph. Er behandelt in einer früheren Wohnung in der dritten Etage des Ärztehauses unter anderem Kopf- und Nackenschmerzen, chronische Stresssymptome, Rückenprobleme, Haltungsschäden, Verdauungs- und Schlafstörungen.

Beschwerden könnten oft vom Nervensystem verursacht und mit dem Lösen von Verspannungen behoben werden, sagt Gandolph. Osteopathen setzen demnach auch auf die Mobilisierung des Bindegewebes per Hand. Ziel sei eine bessere Durchblutung der Gefäße, um den Stoffwechsel anzuregen.

Philipp Gandolph war vor seiner Ausbildung zum Osteopathen als Rettungsasstistent tätig. Quelle: Ingo Rodriguez

Als Patient selbst gute Erfahrungen mit Osteopathie gemacht

Grund für seine Berufswahl sind eigene Erfahrungen als Patient: Im Alter von 18 Jahren habe er unter regelmäßigen Verdauungsproblemen gelitten. Da Ärzte keinen medizinischen Grund erkannten, ging er zu einem Osteopathen. Dieser habe an seinem Bauch das umschließende Gewebe durch Druck mobilisiert und so die Beschwerden aufgelöst, erzählt der 30-Jährige.

In der Schulmedizin habe die Behandlung und Symptomerkennung per Tastsinn einen nachgeordneten Stellenwert. „Bei bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder Untersuchungen des Stuhls können aber oft keine organischen Ursachen wie Entzündungen festgestellt werden. Dann bleibt die Frage nach der Entstehung der Beschwerden offen“, sagt Gandolph.

Er baut jetzt in Ronnenberg einen Patientenstamm auf. In einer osteopathischen Praxis in Garbsen hatte er zuvor mehr als ein Jahr lang Erfahrungen als Angestellter gesammelt. Kurze Zeit nach der Eröffnung habe er in seiner eigenen Praxis schon bis zu 15 Patienten pro Woche. „Das ist noch ausbaufähig“, sagt der 30-Jährige. Er hatte nach seinem Abitur an der Helene-Lange-Schule in Hannover-Linden zunächst eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht und war dann eine Zeit lang im Bereich Wunstorf im Einsatz. „Ich hatte immer Interesse an einer medizinischen Tätigkeit und wollte schnell praktisch arbeiten“, sagt Gandolph.

Der Osteopath wohnt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in Empelde. Informationen über seine Praxis gibt es auf der Internetseite naturheilpraxis-osteopathie-gandolph.de und unter Telefon (01522) 8282783.

