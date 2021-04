Empelde

Die Begeisterung ist ihm anzumerken. „Hier könnte ein tolles Sportzentrum entstehen – ein richtiger Park, das wäre was“, sagt Rüdiger Waldeck vom Handballjugendförderkreis Empelde. Der Vorsitzende des eingetragenen Vereins blickt auf das Gelände rund um Rodelberg und Bezirkssportanlage. Dort soll es nach seinem Wunsch bald ein Freizeitzentrum geben.

Waldeck ist 77 Jahre alt, seit 60 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für den Handballsport und die Jugend. Dass er genau dafür ein großes Herz und Visionen hat, versteht sich von selbst. Auf dem Gelände, ein wenig verwildert und mit Absperrgittern versehen, befinden sich aktuell noch Container, in denen noch Flüchtlinge untergebracht sind. Dort könnten Sportanlagen entstehen; die Container wiederum ziehen um an den Fuß des Rodelbergs, wo sich derzeit Aufschüttungen befinden, die vom Grundschule-Neubau stammen.

Am Fuße des Rodelbergs befinden sich noch die Aufschüttungen aus dem Grundschule-Neubau. Quelle: Stephan Hartung

Die Sportanlage soll nach den Wünschen von Rüdiger Waldeck ein Beachhandballfeld erhalten. Hinzu kommt ein weiteres Feld für Beachhandball, das für Volleyball umfunktioniert werden kann – mit einlassbaren Vorrichtungen für die Netzpfosten. „Wir haben bereits in Ausschusssitzungen kundgetan, dass wir 10.000 Euro dafür bereitstellen würden“, sagt der Vereinsvorsitzende, dem außerdem eine Petanque-Anlage vorschwebt. Was Waldeck wichtig zu betonen ist: Beachhandball soll auf den Feldern nicht nur den Handballern des TuS Empelde vorbehalten bleiben. „Auch die Marie-Curie-Schule kann dort Sport treiben. Klar ist aber auch, dass man die Anlage so verlassen muss, wie man sie selbst vorfinden möchte“, sagt er.

Den Rodelberg an sich hat Rüdiger Waldeck ebenfalls im Auge, auch wenn es sich dabei nicht mehr um ein Projekt des Handballjugendförderkreises handelt. „Hier könnte ein Bereich für Fitness und Athletik entstehen. Für Jung und Alt“, sagt Waldeck und weiß, dass die Stadt und der Bauhof Planungen haben und solche Maßnahme durchdenken.

Zwischen Bezirkssportanlage und Rodelberg befindet sich noch das Container-Dorf für Flüchtlinge. Quelle: Stephan Hartung

Auch die Stadt Ronnenberg hat ein großes Interesse an einem solchen Sportpark. „Das wäre etwas, wovon Bürgermeisterin und Verwaltung träumen. Und als wir die Pläne im Rat vorgestellt haben, gab es keine Ablehnung“, sagt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. Jedoch werde es kurzfristig nicht möglich sein, die Ideen umzusetzen, sagt sie, und verweist auf den aktuellen Neubau der Grundschule und den Umzug des fünften und sechsten Jahrgangs der Marie-Curie-Schule. Die Prioritäten liegen gegenwärtig anders.

Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass diese Maßnahmen im Jahr 2024 abgeschlossen sein und dann das Areal rund um den Rodelberg in Angriff genommen werden könnte. „Und dann wird man diesen Bereich in sieben bis acht Jahren nicht mehr wiedererkennen“, sagt Harms. Dies gilt auch für ein dann eventuell ganz neues Vereinsheim des TuS Empelde, das wegen des Grundschule-Neubaus verschwindet – und vorerst eine Zwischenlösung erhalten könnte. Es handelt sich um einen Container aus dem Flüchtlings-Dorf. „Ein Container wurde für den TuS freigehalten“, so Harms.

Von Stephan Hartung