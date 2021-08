Empelde

Er ist erst seit wenigen Tagen im Amt. Doch schon jetzt ist klar: Auf Christian Hornig kommt als neuer Stadtjugendpfleger jede Menge Arbeit zu. Vor allem die Kommunalpolitiker aus dem Rat der Stadt Ronnenberg haben große Erwartungen, was den seit Monaten geforderten Umbruch in der kommunalen Jugendarbeit angeht. Immerhin war der Chefposten im Jugendzentrum auch seit gut fünf Monaten vakant. Der 50-jährige Hornig kann aber offenbar mit dem Druck gut umgehen. „Ich muss mir erstmal einen Eindruck verschaffen“, sagt Hornig gelassen und bittet in sein Büro im Jugendzentrum Empelde.

Zu einer der wichtigsten Aufgaben des neuen Stadtjugendpflegers zählt es, die Jugendarbeit der Stadt neu auszurichten. Kritik kommt vor allem wegen fehlender Angebote für ältere Jugendliche. Im Rathaus und seitens der Ratspolitiker gibt es den deutlichen Wunsch, auch Jungen und Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren mehr für Projekte der Jugendpflege zu begeistern. Hornig weiß das. Und für diese Mission wurde er gezielt ausgewählt. Nach Angaben des städtischen Teamleiters Lars-Ove Frohner hat sich Hornig unter zwölf Bewerbern durchgesetzt.

Arbeit mit älteren Jugendlichen ist sein Spezialgebiet

Der Grund dafür lässt sich im Gespräch mit dem 50-Jährigen schnell erkennen. Hornig ist ein erfahrener Streetworker. In den vergangenen Jahren hat er sich in leitender Funktion in Garbsen „im sozialen Brennpunkt“ – so nennt er es – „Auf der Horst“ mit Jugendlichen auseinandergesetzt. Außer den Erkenntnissen aus dem Streetwork-Programm eines freien Trägers kann Hornig auch auf Erfahrungen aus Trainingskursen mit straffällig gewordenen Jugendlichen zurückgreifen. Das Leiten von Antigewaltkursen und Training für Sozialkompetenz waren zuletzt ebenfalls Aufgaben des 50-Jährigen. „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“, begründet er den Neubeginn in Ronnenberg.

Der verheiratete Familienvater kommt ursprünglich aus Wunstorf, wohnt aber inzwischen in Garbsen. Er hat nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann das Fachabitur Wirtschaft gemacht und an der Fachhochschule Soziale Arbeit studiert. „Ich habe schon als 17-Jähriger Kirchenfreizeiten als ehrenamtlicher Betreuer begleitet“, erzählt Hornig von ersten Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit. Auch seine Hobbys sind für einen Streetworker und Jugendpfleger zweifellos von Vorteil: „Ich bin Hochseilgartentrainer und betreibe den Kampfsport Jiu Jitsu“, sagt der 50-Jährige.

Hornig will gezielt auf die Jugendlichen zugehen

Mit seinen beiden Kollegen aus der Jugendpflege soll er sich nun federführend um das „Kerngeschäft Jugendarbeit“ kümmern. „Bei der Jugendpflege funktionieren aber auch viele Dinge sehr gut“, sagt Hornig. Das derzeit angebotene Ferienprogramm etwa sei etabliert. Nun gehe es darum, auch die Älteren zu erreichen. Dafür sei es aber zunächst notwendig, den Bedarf zu ermitteln. „Was wird wirklich benötigt? Was im städtischen Empelde? Was in den Dörfern?“, fragt Hornig.

Was für ihn entscheidend ist: „Man darf keinen Schnellschuss machen“, betont er. Die Jugendarbeit habe sich in den vergangenen 30 Jahren erheblich verändert – nicht nur wegen des Ganztagsschulbetriebes. „Früher sind die älteren Jugendlichen oft in ein Jugendzentrum gekommen, weil dort ein Kickertisch oder eine Playstation standen. Heute haben sie fast alles zu Hause.“ Der Ansatz sei deshalb: „Wir erreiche ich die 15- bis 18-Jährigen?“, fragt der 50-Jährige.

Jugendpfleger will in die Schulen gehen

Hornig liegen zwar auch Erkenntnisse aus einer aktuellen Schülerumfrage vor. Trotzdem möchte er vor allem selbst das Gespräch mit jungen Leuten suchen und auf die Jugendlichen zugehen. „Ich will ein Netzwerk auf- und Hemmschwellen abbauen“, sagt der 50-Jährige. Zu seinen ersten Ideen gehört es, in den Schulen AGs für Sozialkompetenztraining anzubieten. „Die Jugendlichen müssen mich kennenlernen“, sagt Hornig. Es sei wichtig, sich bekannt zu machen und „das Eis zu brechen“. Hornig weiß auch von einem gewünschten Jugendtreffpunkt an der Skateranlage des früheren Festplatzes in Ronnenberg. „Es muss aber vorher geklärt werden: Warum sollten die Jugendlichen dort auch regelmäßig hinkommen?“ Der 50-Jährige will für die Bedarfsermittlung auch bald ersten Kontakt mit dem Jugendparlament aufnehmen.

Dann bricht Hornig mit Teamleiter Frohner zu einer Rundfahrt auf, um sich die städtischen Spielplätze anzuschauen. „Ich muss mir einen Überblick verschaffen“, sagt der neue Stadtjugendpfleger.

Von Ingo Rodriguez