Empede

Das Familienzentrum der Johannesgemeinde in Empelde hat sein neues Programm vorgestellt. Das Angebot reicht von Deutschkursen bis zu Ferienfahrten. Es kann als Flyer unter www.johanneskirche-empelde.de heruntergeladen werden. Wir stellen drei Highlights daraus vor.

Juli: Vater-Kind-Wochenende

Am übernächsten Wochenende (27. und 28. Juli) findet in Ihme-Roloven ein Vater-Kind-Zelten statt. Natur hautnah erleben, grillen, Feuer machen, Schnitzel jagen und auf einem See paddeln – alles, was dem Vater und seinen Kindern Spaß macht, gehört dort zum Programm. Kurzentschlossene können sich zu dem Erlebniswochenende jetzt noch anmelden. Die Kosten betragen 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für ein Kind. Verpflegung und Getränke sind im Preis inbegriffen. Die sonstigen Kosten übernimmt der Verein Groß und Klein Johannesgemeinde. Ein Zelt kann bei Voranmeldung geliehen werden. Lediglich eine Isomatte, eine Luftmatratze und Schlafsack muss jeder selbst mitbringen. Anmelden kann man sich online unter www.familienverein-empelde.de.

September: Lerne Nein sagen!

Im September lernen Kinder „Nein sagen“. Das dreiteilige Angebot für Kinder zwischen sieben und elf Jahren soll helfen, spielerisch das Selbstbewusstsein zu stärken. Dabei lernen sie unter anderem den „Entscheidungs-TÜV“ kennen. „Wir beschäftigen uns unter anderem mit Geheimnissen und damit, wie man etwas ablehnt, das man nicht will“, sagt Koordinatorin Christiane Zimmermann. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Jugendberatungsverein STEP aus Hannover statt. Der erste Termin des dreiteiligen Kurses findet am Donnerstag, 12. September, von 16 bis 17.30 Uhr im Familienzentrum, Hallerstraße 3, statt. Weitere Termine sind der 24. Oktober und der 14. Dezember, jeweils um 16 Uhr. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen bei Christiane Zimmermann unter Telefon (0176) 57861566.

November: Theater für Helden

Die große Bühne, das Rampenlicht – für Kinder, die sich schon immer einmal als Schauspieler ausprobieren wollten, findet im November und Dezember das Theaterprojekt „Helden in Empelde“ statt. Kinder von sieben bis elf Jahren können hier an insgesamt sieben Terminen ein Theaterstück einüben. Das kostenlose Angebot wird von der Evangelischen Landeskirche gefördert und endet mit einer Aufführung vor Eltern und Freunden. „Bei diesem Projekt ist es allerdings wichtig, dass die Kinder zu allen Terminen Zeit haben und auch kommen“, sagt Christiane Zimmermann. Das Theaterprojekt beginnt am Sonnabend, 7. November. Die Proben im Familienzentrum, Hallerstraße 3, beginnen um 16 Uhr und dauern etwa anderthalb Stunden. Weitere Termine, darunter ein Workshop-Tag, die Generalprobe und die Premiere sind im November und Dezember. Anmeldungen und weitere Informationen bei Christiane Zimmermann unter Telefon (0176) 578 61566 oder per E-Mail an familienzentrum-johanneskirche@gmx.de.

Von Mario Moers