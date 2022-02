Ronnenberg

Seit Anfang Februar gelten in Niedersachsen neue Regeln für Spielhallen. So gibt es nun ein pauschales Rauchverbot in Innenräumen. Zudem wurde die Nachtruhe ausgeweitet. Schon zuvor mussten die Betriebe in der Regel zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens geschlossen haben. Allerdings waren Ausnahmeregelungen möglich. Diese fallen nun weg. Auch das Zutrittsalter wurde von der Landespolitik angepasst. Die Volljährigkeit reicht seit dem ersten Februar nicht mehr aus. Wer Glücksspielautomaten nutzen will, muss laut dem neuen Spielhallengesetz mindestens 21 Jahre alt sein.

Aber auch beim Personal müssen die Betreiber Veränderungen vornehmen. So müssen Unternehmen in Zukunft ihr Personal im Spieler- und Jugendschutz schulen lassen. Dazu gehört auch das Erkennen von Suchtsymptomen. In Deutschland sind das rund eine halbe Million Menschen, was unter anderem auch zu Überschuldungen führen kann. Was die neuen Regeln etwa für das „Löwen-Play“ in Empelde bedeutet, dazu wollte sich das Unternehmen mit seiner Firmenzentrale in Bingen am Rhein nicht äußern. Doch auch bei der jüngsten Verschärfung des Gesetzes Anfang 2017 erwies sich „Löwen Play“ als einfallsreich und konnte seinen Betrieb uneingeschränkt fortsetzen. Auch im Rathaus sieht man der Entwicklung gelassen entgegen.

Vergnügungssteuer: Stadt Ronnenberg rechnet mit 360.000 Euro

Denn an Geldspielautomaten verdienen nicht nur die Betreiber. Auch die Stadt profitiert über die Vergnügungssteuer davon. Diese wird in Ronnenberg fällig, sobald es an Spielautomaten um Geld geht. Versteuert wird dabei der Überschuss, der mit den Automaten erzielt wird. Im Prinzip könnten auf diese Weise auch andere Gewerbe, die dem persönlichen Vergnügen dienen, zur Kasse gebeten werden – in Ronnenberg beschränkt sich die Erhebung allerdings auf Spielautomaten. Dabei gelte in der Kommune seit einer Erhöhung im Jahr 2020 der höchstmögliche Steuersatz von 20 Prozent, erläutert der städtische Kämmerer Frank Schulz.

In diesem Jahr rechne die Stadt auf dieser Grundlage mit der Einnahme von 360.000 Euro durch die Besteuerungen der Spielhallen und einzelnen Spielautomaten in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Die Befürchtung, durch die nun geltenden, strengeren Regeln könnten Automaten seltener genutzt werden und somit weniger Steuergelder einbringen, entkräftet Schulz weitgehend. Die Vergnügungssteuer spiele überdies eine eher untergeordnete Rolle in den städtischen Finanzen. Auch wenn das Geld den Haushalt selbstverständlich stütze, sei die Verwaltung nicht davon abhängig. Schulz vergleicht dies mit der Hundesteuer: Die rund 1250 Hunde im Stadtgebiet führten demnach jährlich zu Steuereinnahmen in Höhe von etwa 140.000 Euro.

Von Finn Bachmann und Uwe Kranz