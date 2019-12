Ronnenberg

Geschichtsunterricht zum Thema Zweiter Weltkrieg: Ronnenberger Schüler untersuchen als Originaldokument das erste Flugblatt, dass die britische Luftwaffe über der heutigen Stadt abgeworfen hat. Die Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, Geschichte zu verstehen und buchstäblich auch zu begreifen. So oder so ähnlich stellt sich der Ronnenberger Stadtarchivar Matthias Biester die Zusammenarbeit mit der Jugend in der Zukunft vor, als eine mögliche Nutzungsform der neuen Räumlichkeiten unter dem Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg.

Noch hält der Dornröschenschlaf an

Mit großem Brimborium haben die Ronnenberger 1930 1400 Jahre Ortsgeschichte gefeiert. Heute geht man von einer kürzeren beweisbaren Siedlungsgeschichte der Kernstadt aus. Quelle: Uwe Kranz

Derzeit wartet das neue Stadtarchiv allerdings noch darauf, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Die Innenausbau ist quasi abgeschlossen. Nichts – außer möglicherweise die etwas langgezogene Form des Raumes – deutet noch darauf hin, dass dies einmal die Kegelbahn gewesen ist. Nun gibt es hier eine Anlage, die für das richtige Klima sorgen soll – und viel Platz. Nach kurzem Überschlag kommt Matthias Biester auf etwa 72 Meter Regale, die hier bald aufgebaut werden sollen – Raum für mehr als 1000 Archivkartons, die vom kommenden Jahr an hier eingelagert werden sollen.

Aus Sicht des Stadtarchivars kann es gar nicht schnell genug losgehen. Noch immer werden die Dokumente, Akten, Karten, Bilder, Postkarten und Filme über das gesamte Stadtgebiet verteilt aufbewahrt, zum Teil unter alles andere als guten Bedingungen. Staub und auch Feuchtigkeit setzen den meist auf Papier bestehenden Stücken zu. Schnellstmöglich sollen sie gesichtet, sortiert, dokumentiert und dort eingelagert werden, wo sie unter gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchtigkeit bestens aufgehoben sind.

Aber schon die Vorarbeiten benötigen viel Zeit. „Im Moment sind wir mit Kostenvoranschlägen beschäftigt“, erzählt Matthias Biester, denn die nötigen Regale sind bislang noch nicht bestellt. Vom Kauf eines digitalen Buchscanners hat sich der Stadtarchivar bereits gedanklich verabschiedet. „Das ist finanziell nicht drin“, sagt er.

Konzept für Luftreinhaltung gesucht

Dafür sucht er händeringend nach einer Lösung für die Einrichtung eines besonders wichtigen Arbeitsplatzes. Denn Staub und vor allem Schimmel sind die Hauptfeinde des Archivars und viel Zeit und Mühe wird darauf verwendet werden müssen, die Dokumente vor der Einlagerung zu reinigen. Damit die Stäube und Sporen aber aus dem Bearbeitungsraum nicht ins eigentliche Archiv eingeschleppt werden, ist eigentlich eine Absauganlage unumgänglich. Doch auch eine solche Einrichtung ist kostspielig.

Im Vorraum will Matthias Biester auch mit Schülergruppen arbeiten. Dazu soll das Zimmer einen „gewissen Charme“ erhalten. Die Mädchen und Jungen sollen quasi schon beim Eintritt den Hauch der Ronnenberger Geschichte spüren. Auch Filmvorführungen sollen hier möglich sein. Denn rund 30 historische Streifen sind dem Archiv erhalten, darunter auch die Unterzeichnung der Urkunden zum Ronnenberger Gesetz von 1969, die die Großgemeinde Ronnenberg und damit die spätere Stadt begründete.

Das Alter der bisher gesichteten Dokumente reicht vom 17. Jahrhundert bis in die heutigen Tage, wobei die Stücke ab etwa 1945 zum Teil bereits vorsortiert sind, wie Biester erklärt. Allerdings kommen immer wieder neue dazu. „Ich habe gerade ein Protokollbuch aus Empelde erhalten“, berichtet er.

Auch Plakate wie dieses aus Zeiten der Nazi-Diktatur sollen als Zeitdokumente erhalten werden. Quelle: Uwe Kranz

Auch persönliche Dokumente werden archiviert

Diese Protokollbücher berichten von vielen politischen Entscheidung, aber auch über bauliche Veränderungen und anderes zeitgeschichtliches aus den Ortsteilen. Im Archiv finden sich aber auch persönliche Dokumente wie das Zeugnisheft eines Schneiders aus dem 18. Jahrhundert. Es ist eine Art Schatzsuche, bei der sich der Liebhaber auch leicht verlieren kann, wie Matthias Biester einräumt. „Es ist aber ein schönes Erlebnis, wenn man Dinge findet, wie die erste Wählerliste aus Ronnenberg in der Weimarer Republik“, sagt er. „Wir wissen noch sehr wenig über die Bildung der Parteien in Ronnenberg.“

Matthias Biester blättert in einer alten Wählerliste aus Ronnenberg. Quelle: Uwe Kranz

Neues Archivmaterial erhält der Historiker von kommunalen Stellen, aber auch von Familien, Unternehmen und Vereinen. Mit den neuen Räumen habe Ronnenberg gute Voraussetzungen für das Archiv geschaffen. Hier kann die Geschichte der Stadt nicht nur sicher gelagert werden, die Ronnenberger Bürger sollen sie hier, wenn alles fertig ist, auch erforschen und begreifen können.

Von Uwe Kranz