Gelungene Überraschung für Berndt Jass: Der Mitbegründer des Collegiums der ehemaligen Bruchmeister der Stadt Hannover hat anlässlich seines 80. Geburtstages im Hotel-Restaurant Öhlers ein hochkarätiges Ständchen bekommen. Um den rüstigen Alt-Bruchmeister zu würdigen, war außer den etwa 50 Gästen auch das Niedersächsische Blasorchester mit seinem Dirigenten Ernst Müller nach Empelde gekommen. „Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Jass gerührt, nachdem eine 17-köpfige Abordnung des Ensembles auf der Terrasse des Gasthauses „Happy Birthday to You“ angestimmt hatte.

Das Niedersächsische Blasorchester spielt anlässlich der Geburtstagsfeier von Berndt Jass (rechts) im Gasthaus Öhlers in Empelde. Quelle: Ingo Rodriguez

Jass ist einer der Mitbegründer des Kreises der ehemaligen Bruchmeister aus Hannover. „Das Collegium wurde 1961 gegründet und übernimmt bis heute für die Landeshauptstadt Hannover repräsentative Pflichten, um die Traditionen der Stadt und des weltgrößten Schützenfestes zu bewahren“, sagte der Vorsitzende des Collegiums, Rolf Franke. Er gehörte ebenso zu den etwa 50 geladenen Gästen wie der Gründer des Blasorchesters, Ernst Müller. Für den langjährigen Dirigenten hatte beim Überraschungsauftrittes Claus Broecker die Leitung des Ensembles übernommen. An der Pauke gab Harry Piel den Takt vor, der Gastwirt von Ronnenbergs Traditionskneipe Zum Alten Gericht.

Zu den Musikern zählt auch Harry Piel (rechts), der Gastwirt der Ronnenberger Traditionskneipe Zum Alten Gericht. Quelle: Ingo Rodriguez

Ehefrau organisiert heimlich den Auftritt

Den spontanen Auftritt hatte die Ehefrau das Gastgebers, Renate Jass, heimlich organisiert. „Mein Vater und Müller kennen sich seit mehr als 40 Jahren, und er ist ein echter der Fan des Blasorchesters“, sagte die Tochter des Jubilars, Stefanie Drexler: Drexler. Wegen der Corona-Pandemie sei für die Geburtstagsfeier die Zahl der Gäste begrenzt worden. „Mein Vater ist aber ansonsten echt ein bunter Hund und kennt viele Menschen“, sagte Drexler angesichts der überschaubaren Gästeliste.

Bruchmeister bewahren Traditionen der Stadt Hannover

Während sich der 80-jährige Jass auf der Terrasse an Stücken wie „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und „Wir sind die Niedersachsen“ erfreute, nahm sich der Collegiumsvorsitzende Franke einen Moment Zeit, um einen Crash-Kurs für die Traditionspflege zu geben: Bruchmeister seien einst im 14. Jahrhundert in Hannover eine Art Ordnungshüter gewesen, als Vorläufer der Polizei. Heutzutage würden in Hannover Jahr für Jahr jeweils vier Neulinge für die Wahrung der Bräuche benannt. „Zu dem 1961 gegründeten Collegium der Ehemaligen zählen zurzeit 176 Mitglieder, von denen etwa 40 für die Landeshauptstadt ehrenamtlich repräsentative Pflichten ausüben“, sagte Franke. Nach Angaben des Vorsitzenden erreichen die Alt-Bruchmeister mit Stadtführungen, Segway-Touren und Lüttje-Lage-Vorführungen rund 10.000 Menschen pro Jahr.

