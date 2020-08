Empelde

Alles begann mit einem Traum. In jenem bürstete die damals erst 15-jährige Nina Felicitas May einem elfenartigen Wesen, das in einem Turm aus Tannen lebte, die Haare. Ganz fernab der Realität sei dieses Szenario nicht gewesen, erinnert sich die heute 39-Jährige. Damals hätte auch ihre kleine Schwester immerzu die Haarfarbe gewechselt wie jenes seltsame Wesen im Traum. Als sie aufwachte, sei ihr direkt klar gewesen: Diese eigenartigen Bilder müsse sie aufschreiben.

Es hat zwar ein wenig gedauert, aber im März dieses Jahres ist ihr Debütroman „Imaginate – Der Nachttannenturm“ im Drachenmond-Verlag erschienen. Der Grund für die Verzögerung: May ist nicht nur Autorin, sondern hauptberuflich Kulturredakteurin bei Madsack in Hannover. Ihr Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften und Journalistik absolvierte sie in Leipzig. Weitere Stationen waren ein Kurs des Kreativen Schreibens in Liverpool und ein Volontariat bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal. Heute lebt sie in Empelde.

Macht der Fantasie steht im Zentrum des Romans

Am Buch schreiben konnte May also immer nur nebenbei. Umso mehr freut sie sich, dass es nun mit der Veröffentlichung geklappt hat: Die Protagonistin in der Geschichte ist die Literaturstudentin Raizel, die ähnlich wie die Autorin rote Locken hat und viel liest. Die junge Frau findet sich plötzlich in einer magischen Parallelwelt wieder, in der sie die Hauptfigur in einem Roman spielt. Sie erfährt, dass ihre vermeintliche Lebensrealität erst durch das Buch entstanden ist. „Das ist so, als würde Harry Potter in unserer Welt in einen Buchladen gehen“, erklärt die Autorin. Im Zentrum des Romans stehe die Macht der Fantasie, was schon im Titel deutlich wird. „Imaginate“ bedeutet aus dem Latein übersetzt „Stell dir vor“.

Im Laufe der Geschichte versucht Raizel den anonymen Autor ausfindig zu machen, um die Erfüllung einer bösen Prophezeiung zu verhindern. Auf ihrem Weg begleiten sie eine Menge fantastischer Wesen. Eine wichtige Rolle spielen die sogenannten Balden, die zwar Elfen ähnelten, allerdings laut der Autorin „nicht so klischeehaft magersüchtig“ sind. Dafür so harmoniebedürftig, dass sie mit ihrer Sprache alle erreichen möchten und deshalb Hofpoesie und Ghetto-Slang kombinieren. Dabei entstehen Sätze wie „Sorry, edle Dame, bitte untertänigst, ganz cool zu bleiben.“

Die Mischung aus Fantastik und Humor

Diese Symbiose aus Fantastik und Humor gefällt May auch bei anderen Autoren. Sie nennt etwa „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams als eine Quelle der Inspiration. „Ich spiele mit dem, was Fiktion und was Realität ist“, sagt die Autorin. So thematisiert May in ihrem Roman mit einem Augenzwinkern das mediale Ausschlachten oder das Vorverurteilen von literarischen Werken.

Letzterer Aspekt ist ihr gar nicht so fremd: „Einige Verlage begründeten ihre Absage damit, dass es humorvolle Fantasy-Literatur mit doppeltem Boden in Deutschland schwer habe.“ Außerdem werde bei Fantasy oft automatisch angenommen, dass es sich um Bücher für Kinder handele. Dabei könnten Erwachsene die Anspielungen auf die Realität noch mehr genießen, erzählt May.

Als Kind schreibt sie die Enden von Büchern um

Die Mutter von einjährigen Zwillingen hat früh mit dem Schreiben begonnen. „Schon als kleines Kind habe ich die Enden von Büchern umgeschrieben, wenn die mir nicht gefallen haben“, erinnert sich May heute. Gerne sei dann mal aus einem offenen ein fröhliches Ende geworden. Die Affinität zum Schreiben habe sie vermutlich von ihrer Großmutter, die bei den Lüneburger Nachrichten Krimirezensionen verfasst habe. Mays Eltern seien eher naturwissenschaftlich geprägt. Der Vater Informatiker, die Mutter Apothekerin. Gelesen hätten die beiden das Buch in verschiedenen Schreibstadien mit Sicherheit trotzdem 50 Mal.

May hat sich nicht an vorgegebene Muster gehalten, sondern ihre eigene Welt geschaffen. Eine Art verkehrte Welt. Ob die Protagonistin es am Ende wieder nach Hause schafft, verrät die Autorin nicht.

„Imaginate – Der Nachttannenturm“ von Nina F. May ist im Drachenmondverlag für 14,90 erhältlich. Für den 28. Oktober ist eine Lesung in der Stadtbücherei Empelde geplant.

Von Janna Silinger