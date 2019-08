Ronnenberg

Wer jetzt noch Gutscheine für die Restabfallsäcke 2019 zu Hause hat, der kann diese noch bis Ende August in rund 150 Geschäften in den Städten und Gemeinden der Region gegen Säcke eintauschen. Auf den Wertstoffhöfen in Ronnenberg, dem Umland sowie auf den Deponien in Hannover, Wunstorf und Burgdorf sind die 2019er Restabfallsäcke weiterhin bis Ende des Jahres erhältlich.

Der Wertstoffhof von Aha in Ronnenberg, Empelder Straße (hinter den Kleingärten), öffnet täglich außer sonntags und montags um 9 Uhr und schließt mittwochs bis freitags um 16 Uhr, dienstags um 18.30 Uhr und sonnabends um 14 Uhr. Ausgabestellen im Stadtgebiet sind die Edekamärkte in Empelde und Ronnenberg, die Märkte von Rewe und Hagebau in Empelde sowie die Bäckerei Bolte in Weetzen.

Von Mario Moers