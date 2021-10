Ronnenberg

Die CDU-Fraktion muss in dieser Wahlperiode im Rat der Stadt Ronnenberg im wahrsten Sinne des Wortes „ihren Mann stehen“: Den Christdemokraten sind sozusagen die Frauen abhandengekommen. Sowohl Wiebke Rohland als auch Marion Vetter standen für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Der designierte Fraktionsvorsitzende der Partei bedauert dies außerordentlich. „Das berührt mich, und ich mache mir zum Vorwurf, dass ich die Zeichen nicht erkannt habe“, sagt Gerald Müller.

„Expertenmeinungen gehen verloren“

Geschuldet sei dies wohl auch der kurzen Zeit von nur eineinhalb Jahren, die er vor der Wahl als Vorsitzender tätig war. Es sei bedauerlich, dass die Fraktion ohne weibliche Stimmen auskommen müsse. „Frauen diskutieren anders, sehen die Dinge aus einer anderen Sicht. Ich hätte das Gespräch mit ihnen suchen sollen“, sagt Müller. Mit dem Verlust ihrer beiden Ratsfrauen habe die Fraktion auch Expertenmeinungen verloren. „Mit Wiebke Rohland verlieren wir eine Fachfrau in Sachen Bildung“, sagt Müller. Als Konrektorin einer Grundschule habe sie sozusagen an vorderster Front gestanden.

Bedauerlich sei auch, dass Marion Vetter nicht mehr für einen Sitz im Stadtrat kandidiert habe. Selbstverständlich respektiere er ihren Wusch, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten zu sein. „Wir als Partei müssen uns erneuern und verjüngen“, sagt Müller, der neue Wege gehen will. Als selbstständiger Rechtsanwalt gehe er diesen Weg seit 25 Jahren. Er nehme seine Mitarbeiter „mit“. Im Team gelinge alles besser. Es könne nicht sein, dass ein Einzelner „vorne rumturnt und alles bestimme“.

Hoffnungsschimmer für die CDU im Ortsrat Ihme-Roloven

Auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jörg Garbe bedauert die Situation. „Es ist schade, dass wir nun ohne Frauen dastehen“, sagt Garbe. Es sei ohnehin nicht leicht, Frauen für ein politisches Amt zu begeistern. Noch schwerer allerdings sei es, sie für eine Partei zu motivieren. Ein Hoffnungsschimmer zeichne sich in Ihme-Roloven ab. „Dort sitzt nun Kerstin Nitsche (parteilos) für die CDU im Ortsrat“, so Garbe. Nicht jede Bürgerin oder Bürger wolle in eine Partei eintreten, um im Heimatort etwas zu bewegen. Allerdings fand sich mit Elisabeth Winne die einzige CDU-Kandidatin für den Rat auch nur auf einem hinteren Listenplatz wieder.

Gleiches gilt indes für die Frauen auf der Liste der FDP, während die Linke gar keine Frauen ins Rennen um die Ratsmandate geschickt hatte. Die AfD verfügte zwar über Kandidatinnen, die aber den Einzug in das Stadtparlament nicht antreten werden. So verzichtete Patricia Gras auf ihren Sitz. Auch Ersatzfrau Iris Beek nimmt den Sitz nicht an. In den neuen Stadtrat, der sich am Mittwoch, 3. November, konstituieren soll, zieht für die AfD neben Marko Nickel nun Jürgen Lorenz ein.

Wiebke Rohland kehrt der Partei den Rücken

Unterschiedliche Gründe haben dazu geführt, dass die beiden CDU-Frauen nicht mehr angetreten sind. Vetter wollte kürzer treten. Die 61-Jährige ist ganztägig bei der Polizeidirektion Hannover im IT/EDV-Bereich beschäftigt. Als sie vor fünf Jahren in den Rat der Stadt Ronnenberg gewählt worden ist, habe sie nicht gedacht, dass Beruf und Politik schnell zur Doppelbelastung werden können. Irgendwann sei es ihr zu viel geworden. „Mir ist eine Last von den Schultern gefallen. Es geht mir jetzt besser“, sagt die Ronnenbergerin. Natürlich werde sie der CDU treu bleiben und die Politik vor Ort weiterhin mit Interesse verfolgen.

Bei Wiebke Rohland haben ganz persönliche Dinge eine Rolle gespielt, die sie ins Mark getroffen haben, wie sie anführt. „Meine Meinung war nicht gefragt“, zieht die Empelderin ein ernüchterndes Fazit. Sie fühlte sich nicht gehört, nicht wertgeschätzt, nicht ernst genommen. Unverständlich sei vor allem gewesen, dass ihre Expertise als Konrektorin einer Grundschule nicht gefragt war, als es um den Bau der neuen Grundschule in Empelde gegangen ist. Die Tatsache, dass sie vor fünf Jahren sozusagen als Quotenfrau „geholt“ worden sei, finde sie unerträglich. Als letzte Konsequenz ist sie nun sogar aus der CDU ausgetreten.

Gesamtanzahl der Frauen im Rat bleibt gleich

Während die CDU, AfD, FDP und Linke ohne Frauen in den neuen Rat der Stadt Ronnenberg einziehen, sieht es bei den beiden anderen Parteien diesbezüglich besser aus. Für die SPD (15 Sitze) sind mit Maren Kolthof, Elke Lepel, Karin Reinelt, Andrea Thöle, Nina Boidol und Helga Hülsemann immerhin sechs Frauen im Stadtrat vertreten. Bei Bündnis 90/Die Grünen (sechs Sitze) sind mit Dorothea Pein, Britta Kreuzer und Annette Friedrich 50 Prozent der Abgeordneten weiblich.

Die Gesamtanzahl der Frauen im Rat bleibt deshalb mit neun im Vergleich zum alten Rat gleich – auch weil für den neuen Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD), der ja bekanntlich mit Stephanie Harms (CDU) eine Frau ersetzt, mit Ansgar Bantelmann wiederum ein Mann nachrückt.

Von Heidi Rabenhorst