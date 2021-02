Ronnenberg

Erzieherin Maren Böttcher nennt das neue Angebot des Kindergartens Bauernwiesenwichtel den „Kiga-Kiosk“. Dabei wird am geöffneten Fenster der Kindertagesstätte (Kita) gar nichts verkauft. Vielmehr sind kostenlose Bastelaktionen zum Mitnehmen und persönliche Gespräche die heiß begehrten Waren an der Fensterbank des Personalraumes. Es sind die Kinder ohne einen Platz in der Notbetreuung, mit denen die Kita auch in den einsamen Zeiten der Corona-Pandemie persönlich in Kontakt bleiben möchte. „Viele Kinder haben uns wegen der Zwangspause schon lange nicht mehr gesehen, aber als ihre vertrauten Bezugspersonen wollen wir ihnen und den Eltern eine Anlaufstelle bieten“, sagt Böttcher.

Fenster wird täglich für eine Stunde geöffnet

Die Erzieherin steht seit dieser Woche täglich eine Stunde lang – von 10 bis 11 Uhr – am geöffneten Fenster, um Eltern und Kindern Begegnungen zu ermöglichen und Material für neue Bastelaufgaben zu verteilen – mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand. Für den Kiga-Kiosk hat sich bereits eine Art Stammkundschaft gebildet. Im Fünf-Minuten-Takt kommen Eltern mit ihrem Nachwuchs vorbei, gelegentlich bildet sich sogar eine kleine Warteschlange.

„Die Aktion ist toll. Man muss ja auch mal mit den Kindern rausgehen“, sagt eine Mutter. Ihr Sohn sei für den Kindergarten angemeldet, könne aber seit Monaten wegen Corona nicht in die Einrichtung gehen. „Er leidet sehr darunter“, sagt sie. Aber auch die Mutter genießt die täglichen Spaziergänge zum offenen Fenster am Bauernwiesenweg. „Wir haben für unsere vier Söhne nur ein Zimmer. Es ist alles viel zu eng, frische Luft tut gut“, sagt die Frau.

Nur zehn von 60 Kindern profitieren täglich von Notbetreuung

Nach Angaben der Erzieherin kommen derzeit bis zu fünf Familien pro Tag, um das Angebot am offenen Fenster zu nutzen. Zahlreiche weitere Eltern hätten außerdem per E-Mail schon einen Besuch angekündigt. Der Hintergrund: Von den insgesamt 60 Jungen und Mädchen, die die Betreuungseinrichtung normalweise täglich besuchen, profitieren laut Böttcher zurzeit täglich nur zehn Kinder von den maximal erlaubten Notbetreuungsplätzen. Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, müssen ihren Nachwuchs zu Hause selbst betreuen. „Viele sind sehr dankbar für die Anlaufstelle am Fenster und die Anregung, einen Spaziergang zu machen“, sagt sie.

Geburtstagsfeier in der Kita wegen Corona ausgefallen

Mutter Cemile Cerikan ist mit Eslem (6) und Muhammed Emin (8) – ein ehemaliger Bauernwiesenwichtel – schon zum dritten Mal zur Fenster-Sprechstunde gekommen. Ihr Sohn habe keinen Präsenzschulunterricht, ihre Tochter habe eine Frage, sagt sie. Die Sechsjährige will von Erzieherin Böttcher wissen, ob denn ihr Geburtstag nachgefeiert werde. Eslem ist am 7. Januar sechs Jahre alt geworden – und Böttcher verspricht, dass alle ausgefallenen Kindergeburtstage nach der Pandemie in der Kita nachgeholt werden.

Maren Böttcher reicht Eslem (6), Muhammed Emin (8) und Mutter Cemile Cerikan eine neue Bastelanleitung. Quelle: Ingo Rodriguez

Sprechzeiten sollen verlängert werden

Die Erzieherin hat noch eine gute Nachricht: „Wenn der Lockdown noch viel länger dauert, wollen wir die Zeiten für den Kiga-Kiosk ausweiten.“ Außerdem seien dann auch Videobotschaften geplant, sagt Böttcher. Die Einrichtung ist auch jetzt schon um die Kinder in der „Home-Kita“ sehr bemüht. Regelmäßig werden Briefe mit Rezepten und Experimenten zum Selbermachen verschickt. Der persönliche Kontakt sei aber besonders wichtig, sagt Böttcher. „Die Bindung zur Kita und zu den Erzieherinnen darf nicht verloren gehen“, betont sie.

Von Ingo Rodriguez