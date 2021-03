Empelde

Es geht ein bisschen hektisch und wuselig zu im großen Sitzungszimmer des Rathauses 2 in Empelde. Schließlich muss alles gut vorbereitet sein für die Onlinelesung mit Jutta Seifert aus Anlass des Weltfrauentages. Zu Gast sind neben 36 Teilnehmerinnen per Videokonferenz, auch drei Frauen vor Ort. „Mir fehlen die technischen Voraussetzungen“, berichtet die Ronnenbergerin Ilona Fitz, die ihre Freundin mitgebracht hat. Auch Cornelia Hein freut sich auf die Lesung. „Es ist schön, einfach mal wieder rauszukommen. Zu Hause fällt einem ja doch manchmal die Decke auf den Kopf sagt die Empelderin.

Bevor es mit der Onlinelesung losgeht, begrüßt die Gleichstellungsbeauftragte Lara Sindt die Gäste zu der traditionellen Veranstaltung von Verwaltung und Frauenzentrum in neuen Gewand und blickt zurück. „Wer von uns hätte im vergangenen Jahr gedacht, dass wir den Frauentag 2021 vollständig digital feiern“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Homeschooling, Homeoffice und Videokonferenzen seien für viele zur neuen Normalität geworden. „Frauen auf der gesamten Welt und aller Altersgruppen haben in dieser pandemischen Situation viele Herausforderungen bewältigt, die wir in diesem Ausmaß so noch nie erlebt haben“, fügte sie hinzu.

Beate Janisch verfolgt die Lesung aus ihrem Büros. Quelle: Heidi Rabenhorst

Begrenzte Besucherzahl am Veranstaltungsort

„Wir treffen uns heute, um miteinander zu feiern. Und das haben wir Frauen uns auch verdient, gerade in diesem Corona-Jahr“, sagte die Ronnenberger Bürgermeisterin. Sindt und Janisch verfolgen die gesamte Lesung in ihren Büros. „Im Sitzungssaal gilt strenge Maskenpflicht“, erklärt Harms. Nur die Bürgermeisterin und drei Besucherinnen erleben die Lesung auf der großen Leinwand. Es gelte neben der Maskenpflicht im Großen Sitzungszimmer des Rathauses auch eine begrenzte Besucherzahl.

Zu Gast ist Jutta Seifert mit ihrem neuen Programm „Ich bin die Frau an meiner Seite“. Eigentlich ist die Schauspielerin und Sprecherin auf der Bühne zu erleben. Die Pandemie stelle auch sie vor große Herausforderung. „Ich freue mich auf die ersten Auftritte. Mir fehlt die Nähe zum Publikum“, so die Dortmunderin. Mit Onlinelesungen könne sie wenigstens via Bildschirm mit anderen Menschen in Kontakt treten.

Schon in den ersten Minuten zieht Seifert mit ihrer wohltemperierten Stimme die Zuhörerinnen in ihren Bann, nimmt sie mit Geschichten, Gedichten und Gedanken aus mehreren Jahrhunderten mit auf eine Reise durch die Geschichte der Frauenbewegung. Seifert macht sich auf den Weg durch Zeit und Literatur – vom verstaubten Biedermeier bis in die Gegenwart.

Zuhörerinnen applaudieren mithilfe von Emojis

Sie beginnt mit Auszügen aus Werken von Henriette Davidis. Die 1801 geborene Schriftstellerin gilt als bedeutendste deutsche Kochbuchautorin. „Ihr erstes Werk ,Das praktische Kochbuch’ aus dem Jahr 1845 war jedoch nur ein Teil einer umfassenden Erziehungs- und Bildungsprogramms, das sie für Mädchen und Frauen konzipierte“, berichtete Seifert. Viel Applaus, wenn auch „nur“ durch das Setzen von sogenannten Emojis, spendeten die Zuhörerinnen auch für die Geschichte Mädchen an der Schreibmaschine aus dem Werk „Aufbruch der Frauen, Die wilden Zwanziger“ von Mascha Kaléko.

Freuen sich auf die Onlinelesung mit Jutta Seifert (von links): Stephanie Harms, Lara Sindt und Beate Janisch. Quelle: Heidi Rabenhorst

Aufhorchen ließen dann Auszüge aus dem Sachbuch von Katja Kullmann „Echtleben. Warum es heute so kompliziert ist, eine Haltung zu haben“. Die studierte Soziologin, Politikwissenschaftlerin und renommierte Journalistin schildere darin auch ihre eigene Übergangszeit von der Redakteurin zur Hartz-IV-Empfängerin imJahr 2008, verriet Seifert. Ans Ende der gut einstündigen Lesung stellte sie das Gedicht „Schneewittchen“ von Michael Kumpe, in dem der Schriftsteller seinen Lesern in humorvoller Weise ein emanzipiertes Schneewittchen präsentiert.

Von Heidi Rabenhorst