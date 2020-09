Benthe

Diesen Termin sollte man sich merken, er kommt so schnell nicht wieder: Der Kulturladen Benthe schließt seine Open-Air-Saison mit einem Nachmittagskonzert am Sonnabend, 19. September, ab. Zu Gast im Garten Am Steinweg 18 ist von 16 bis 18 Uhr das Duo Cream Flow.

Eine helle, glockenreine Stimme und ein virtuoses Zusammenspiel von Piano und Gitarre erwartet die Gäste auf der Fläche hinter dem Café benthe.mitte. Die bekannte Jazzpianistin und Ausnahmesängerin Agnes Hapsari sowie der Komponist und Gitarrist Pit Schwaar überraschen mit einer hochklassigen Mischung aus Swing, Latin, Pop Classics und Soft Soul. Mühelos würden dabei gute Unterhaltung und Publikumsnähe mit künstlerischem Anspruch verbunden, versprechen die Veranstalter. Das feine Duo überzeuge urch Spielfreude, originelle, eigene Arrangements und seinen besonderen, angenehmen und warmen Sound.

Originelle, packende und groovige Versionen der Songs

Mit Ideenreichtum werden Titel von beispielsweise Kate Bush, Toto, Al Jarreau oder Carole King in originellen, packenden und groovigen Versionen präsentiert. Auch in den eigenen Songs der Formation kommt die Vorliebe für anglo-amerikanisch geprägte Musik deutlich zum Tragen. Auch diese Veranstaltung findet natürlich unter den bekannten Corona-Bedingungen statt.

Aus diesem Grund ist eine namentliche Voranmeldung erforderlich. Bei Bewegung zu und von den Plätzen ist ein Mundschutz gewünscht. Die Bewirtung findet durch das Serviceteam des Cafés benthe.mitte an den Plätzen statt. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 13 Euro. Voranmeldungen sind im Café benthe.mitte am Freitag von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr möglich. Reservierungen können auch per Telefon unter (05108) 9135249 oder per Mail an kontakt@benthe-mitte.de erfolgen.

