Linderte

„Wir lassen uns nicht abschütteln“: Mit dieser Ankündigung hat Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms nach der jüngsten Ortsbegehung in Linderte die Zielrichtung vorgegeben. Der Ortsrat und die Stadtverwaltung wollen sich weiterhin mit Nachdruck für eine Entschärfung der Gefahrenstelle am südwestlichen Ortseingang einsetzen.

Trotz einer erneuten Absage des zuständigen Verkehrsministeriums will die Stadt im Auftrag des Ortsrats einen neuen Anlauf nehmen, um für Radfahrer und Fußgänger die Sicherheit zu erhöhen. Bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sollen für die Landesstraße in Höhe des Ortseingangs nun eine Einfädelungsspur für Radfahrer und entsprechende Warnschilder beantragt werden. Aber auch die Forderung, das Ortsschild zu versetzen, ist nicht vom Tisch.

Ortsbürgermeister Karsten Erbelding erläuterte zu Beginn des etwa einstündigen Dorfrundgangs nochmals die ablehnende Haltung des Ministeriums. Seit Jahren schon fordert der Ortsrat für Autofahrer, die aus Holtensen kommen, einen sogenannten Tempotrichter: Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit soll bis zum Ortseingang mit Schildern in zwei Stufen heruntergeregelt werden. Laut Verkehrsministerium sei dies aber dort nicht notwendig, weil das Ortseingangsschild nach Einschätzung der Behörde früh genug zu sehen sei und Autofahrer ihr Tempo daher automatisch auf die innerorts erlaubten 50 Stundenkilometer drosseln würden, berichtete Erbelding.

Ortsschild soll zurückgesetzt werden

Aber auch der Standort des Ortsschilds bereitet dem Ortsrat Sorgen. Trotz der jüngsten Absage soll nun erneut eine Verlegung des Schildes um etwa 30 Meter in Richtung Holtensen beantragt werden – bis vor den Beginn der eigentlichen Bebauung. Das Ministerium soll darauf hingewiesen werden, dass die landwirtschaftliche Scheune am Ortsrand von Linderte mit Zufahrt an der Landesstraße erst nach der Markierung der Ortsgrenze errichtet worden ist. Die Stadtverwaltung will darum von der Behörde überprüfen lassen, ob die geforderte Verschiebung des Schildes den Richtlinien für einen Standort am Beginn der geschlossenen Ortsbebauung entspricht.

Am Ortseingang sollen eine Einfädelungsspur für Radfahrer und Warnschilder die Sicherheit erhöhen. Quelle: Ingo Rodriguez

Zum geforderten Maßnahmenpaket gehört auch eine Einfädelungsspur für Radfahrer, die aus Richtung Holtensen nach Linderte fahren. „Wegen der schmalen Fahrbahn ist nicht genug Platz für einen eigenen Radweg auf der Ortsdurchfahrt, aber es soll eine Einfädelungshilfe vom Fuß- und Radweg auf die Fahrbahn markiert werden“, erklärte Ortsbürgermeister Erbelding. Das müsse jedoch das Land genehmigen – ebenso wie die zusätzlich geforderten Schilder, die Autofahrer künftig in beiden Richtungen auf querende Radfahrer hinweisen sollen.

Stadt will noch einmal Tempo 30 beantragen

Harms weckte nach dem Rundgang sogar erneut Hoffnung auf ein Tempo-30-Limit für die Ortsdurchfahrt im Bereich der Holtenser Straße. Der Hintergrund: Die Stadt hat sich mit der Ortsdurchfahrt im Bereich der Straße Lindenbrink am Tempo-30-Modellprojekt der Region Hannover für Durchfahrtsstraßen beworben. „Sollte diese Strecke für eine Versuchsphase berücksichtigt werden, wollen wir mit diesem Hinweis auch noch einmal für die Holtenser Straße Tempo 30 beim Land beantragen“, kündigte Harms an. Sie verwies auf einen Prüfauftrag aus dem Rat der Stadt, in dem rund 30 mögliche Sicherheitsmaßnahmen für den Rad- und-Fußgängerverkehr in Linderte aufgelistet werden. Wegen personeller Engpässe seien diese noch nicht komplett geprüft worden. „Aber wir haben bei der Ortsbegehung jetzt einzelne Maßnahmen herausgepickt.“

Wie sehr sich der Ortsrat um die Einhaltung des Tempolimits im Ort bemüht, zeigt sich auch an einem weiteren Projekt: Das Gremium schafft mit ersparten Mitteln sowie Zuwendungen aus dem aufgelösten Schützenverein zwei elektronische Hinweistafeln an. Damit soll Autofahrern aus Holtensen und Hiddestorf bei der Ankunft in Linderte ihr Tempo angezeigt werden.

Von Ingo Rodriguez