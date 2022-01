Benthe

Wenn der Ortsrat Benthe am Dienstag, 25. Januar, um 18 Uhr zu einer Hybridsitzung zusammenkommt, haben sich die Mitglieder offenbar die Abarbeitung einiger länger vor sich hindümpelnder Probleme vorgenommen. Die Themen reichen von der bislang nicht ersetzten Seilbahn auf dem Spielplatz Am Hammfeld über die beschädigte Dorfeiche auf der Kreuzung nahe dem Café benthe.mitte und der Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel für den Ort bis hin zum Halteverbot auf der Straße Am Steinweg.

Vorgang zieht sich bereits seit drei Jahren in die Länge

Vor fast drei Jahren hatte eine gemeinsame Begehung der Verwaltung mit der Feuerwehr ergeben, dass in einigen Straßen der Stadt – darunter auch Am Steinweg und Salinenstraße in Benthe – so geparkt wird, dass Einsatzwagen die Straße nicht mehr passieren können. Die Lösung sollte ein einseitiges Halteverbot sein, das in der Straße Am Steinweg zunächst auf beiden Seiten und dann wechselseitig getestet wurde. „Die aktuell gewählte Variante der Beschilderung des Halteverbots hat sich bewährt – es gab zwischenzeitlich keine Beschwerden Benther Bürgerinnen und Bürger mehr“, stellt der Ortsrat fest. Aus diesem Grund sollen die Schilder jetzt fest installiert werden.

Im oberen Bereich der Straße Am Steinweg dürfen demnach Fahrzeuge auf der Seite des Cafés benthe.mitte stehen, um auf der anderen Seite Hauseingänge und Einfahrten frei zu halten. Unterhalb des Briefkastens der Deutschen Post soll nach Vorstellungen des Ortsrates das Halteverbot die Seite wechseln. Das soll Autofahrern helfen, die von der Straße Gergarten in die Straße Am Steinweg einbiegen wollen. Ihnen würden parkende Fahrzeuge in diesem Bereich die Sicht erschweren. Die endgültige Position der Schilder soll aber noch einmal mit der Feuerwehr abgestimmt werden.

Auch in Empelde zeichnet sich kein Ergebnis ab

Zur weiteren Tagesordnung der Sitzung gehört auch die Beratung der Punkte im Haushaltsentwurf der Verwaltung für 2022, die den Stadtteil Benthe betreffen. In der Salinenstraße hat der Prozess – ähnlich wie in anderen Ortsteilen – hingegen noch gar nicht begonnen. Lediglich in der Robert-Weise-Straße in Empelde läuft ein ähnlicher Versuch, ohne dass sich ein Ergebnis abzeichnet.

Der Ortsrat kommt in Präsenz im Großen Sitzungszimmer des Rathauses 2, Hansastraße 38, in Empelde sowie online mithilfe der Webex-Software zusammen. Vor Ort sind die Plätze begrenzt, und es muss durchgehend eine FFP2-Maske getragen werden. Die Webex-Anmeldung ist per E-Mail an kira.schramm@ronnenberg.de oder unter Telefon (0511) 4600404 möglich.

Von Uwe Kranz