Ronnenberg

Mit rund einem Jahr Verspätung hat der Rat der Stadt Ronnenberg der Verwaltung einen neuen Handlungsrahmen für die Jahre bis 2023 gegeben. Die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wurde bei fünf Enthaltungen beschlossen. Dass die Fraktion der Grünen geschlossen die Zustimmung verweigerte, zeigt, dass trotz ausdauernder Beratung in der ISEK-Kommission, den Ortsräten, dem Fachausschuss und dem Verwaltungsausschuss vor allem im Punkt Stadtplanung keine vollständige Einigkeit im Rat erreicht werden konnte.

Maßnahmenprogramm umfasst Pläne für 448 Wohneinheiten

Für die Ronnenberger Bevölkerung bedeutet dies nun, dass im neuen Maßnahmenprogramm zusammengestellte Bau- und Gewerbegebiete mit Nachdruck vorangetrieben werden können. Vor allem in Ihme-Roloven herrscht nun Klarheit, da sich Orts- und Stadtrat im Rahmen der Beratungen zum ISEK klar für das große Baugebiet an der Hiddestorfer Straße entschieden haben. Die Fläche an der Hohefeldstraße wurde hingegen ganz aus dem ISEK gestrichen. Insgesamt umfasst das Papier Planungen für 448 Wohneinheiten (ohne Senioreneinrichtungen) in ganz Ronnenberg.

„Die Fraktionen haben sich viel Mühe gegeben“, lobte Gerald Müller als Sprecher der Ratsgruppe 2 mit CDU, Freien Wählern und FDP. Vor allem der Planung zum großen Baugebiet in Ihme-Roloven steht die SPD auch weiterhin kritisch gegenüber. Trotzdem betonte auch Paul Krause (SPD), dass vor allem die Änderungswünsche seiner Partei nicht berücksichtigt worden seien. Da aber im ISEK „viele bedeutsame Weichenstellungen getätigt werden“, stimmte seine Gruppe mit den Linken geschlossen zu.

Grüne wollen Präzedenzfall verhindern

Jens Williges erklärte für die Grünen, deren Änderungsvorschläge mit einer Ausnahme Berücksichtigung im ISEK-Maßnahmenprogramm für 2021 bis 2023 fanden, dass seine Partei das Gesamtpaket nicht ablehne. Der Fall des geplanten Gewerbegebietes an der Ihmer Landstraße sei aber so schwerwiegend, dass auch eine Zustimmung nicht erfolgen könne. Das Vorgehen im Falle der Firma Gencer, ein Baugebiet zu entwickeln, nachdem das Unternehmen die betreffende Fläche gekauft habe, ergebe einen „problematischen Präzedenzfall“, argumentierte Williges. Zumal in Empelde, Ronnenberg und Weetzen bald Alternativflächen zur Verfügung stünden.

Die Zustimmung auch im Rat fand dagegen der Grünen-Vorschlag, das geplante Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost zu erweitern – allerdings nicht in Richtung Bundesstraße 217, sondern nach Norden. Die nötige Erschließungsstraße soll zudem eine Möglichkeit bieten, den Ortskern von Ronnenberg in Richtung Empelde zu umfahren. Diese Straße will die Stadt gemeinsam mit der Region Hannover realisieren und möglichst auch als Regionsstraße klassifizieren.

Bevölkerung soll bei allen Maßnahmen beteiligt werden

Keine Änderungen gab es in der Schlussphase an den weiteren Leitbildern „Soziale Stadt“, „Natur und Landschaft“ sowie „Mobilität“, die weite Teile des öffentlichen Lebens in der Stadt beeinflussen. Das umfassende ISEK-Maßnahmenprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Ratsinformationssystem über die Internetseite ronnenberg.de einsehbar. Bei der Umsetzung der einzelnen Punkte hat der Rat eine umfangreiche Beteiligung der Bevölkerung zugesagt.

Von Uwe Kranz