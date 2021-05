Empelde

Zu einem brennenden Renault musste die Feuerwehr in Empelde am Montagmorgen ausrücken. Das an der Straße Planetenring geparkte Fahrzeug hatte kurz nach 7 Uhr Feuer gefangen. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, hatten Mitarbeiter eines benachbarten Unternehmens die Flammen bereits mithilfe eines Pulverlöscher gelöscht. Mittels einer Wärmebildkamera untersuchte die Feuerwehr das Fahrzeug nach Glutnestern und löschte diese gezielt. Anschließend klemmten sie vorsichtshalber die Batterie ab.

Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen. Nach einer halben Stunde beendeten sie den Einsatz, bei dem niemand zu Schaden gekommen war.

Von Uwe Kranz