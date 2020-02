Ronnenberg

Nach den Beratungen im Finanzausschuss des Stadtrats ist weiterhin unklar, ob Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms eine Mehrheit für ihren Haushaltsentwurf finden wird. Der Knackpunkt ist ein Defizit im Ergebnishaushalt, den die Verwaltung mithilfe einer Veränderungsliste am Mittwochabend marginal von 674.000 auf etwa 665.000 Euro abgesenkt hat. Zum Ausgleich des Defizits schlägt Harms eine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer vor.

Teilhaushalt wird als „behandelt“ durchgewunken

Auch die Mitglieder des Finanzausschusses sahen sich am Ende ihrer öffentlichen Sitzung nicht dazu imstande, eine Entscheidung über den betreffenden Teilhaushalt zu fällen. Man habe eine ganze Reihe von neuen Informationen erhalten, die erst in den Fraktionen beraten werden sollten, erklärte Paul Krause für die SPD. Dieser Sichtweise schlossen sich die Politiker der anderen Parteien an.

Wie im Ausschuss des Fachbereiches drei wurde der Teilhaushalt deshalb nur als „behandelt“ durchgewunken. Weitere Beratungen sollen im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss am Mittwoch, 19. Februar, erfolgen. Verabschiedet werden soll der Haushalt in der Ratssitzung am 26. Februar.

Grüne akzeptieren Steuererhöhungen

Bislang droht allerdings für den erwartbaren Fall, dass die Fraktionen einheitlich abstimmen werden, eine Pattsituation im Rat. Der Haushalt würde damit abgelehnt und vertagt werden. SPD und Linke (Gruppe eins), FDP und AfD lehnen die Gegenfinanzierung mithilfe der Steuerhöhungen ab. Die Grünen akzeptieren diese, da anhand der am Mittwoch vorgestellten Veränderungsliste auch die Maßnahmen für das Klimaschutzaktionsprogramm in den Etatentwurf eingearbeitet worden sind. CDU und Freie Wähler sehen im aktuellen Entwurf kein zusätzliches Einsparpotenzial und somit keine Alternative zu den Steuererhöhungen.

Im Finanzausschuss beschäftigte sich die Gruppe eins noch einmal intensiver mit möglichen Alternativen. Allerdings hätten die vorgebrachten Ansätze aus diesem Lager lediglich Auswirkungen auf den Investitionshaushalt und würden sich im ausschlaggebenden Ergebnishaushalt nicht nennenswert niederschlagen.

Krause verweist auf frühere Überschüsse

Im Einzelnen geht es um die Verschiebung von Interimsbauten zur Erweiterung des Rathauses 1 für 300.000 Euro und den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet in Ihme-Roloven für 381.000 Euro. Während Kämmerer Frank Schulz die sieben Container-Büroräume als „dringend benötigt“ deklarierte, ist im Fall Ihme-Roloven noch kein Beschluss im Ortsrat gefasst worden.

Krause hatte im Anschluss an die Sitzung noch einen anderen Ansatz, der von einem Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss des Haushaltes für 2019 genährt wurde. Darin hatte Schulz festgestellt, dass der Überschuss für das abgelaufene Jahr im Ergebnis anstatt der geplanten 2,5 Millionen Euro am Ende 6,214 Millionen Euro beträgt. Auch in den Jahren zuvor sei zu beobachten gewesen, dass das tatsächliche Ergebnis teilweise deutlich über dem Plan gelegen habe, so Krause. „Im Vollzug des Haushaltes läuft es immer besser.“

„Man muss nicht gleich zwei Steuerarten anheben“

Krause ist der Meinung, dass das nun geplante Defizit für 2020 von 665.000 Euro ebenfalls ohne Steuererhöhungen und mithilfe einer „normalen Schwankungsrate“ auszugleichen sei. Man müsse „nicht gleich zwei Steuerarten anheben“. Dies werde seine Fraktion nicht mittragen, kündigte der SPD-Politiker an.

Schulz lehnt es dagegen ab, aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre „eine Gesetzmäßigkeit zu machen“. Ohne die Steuererhöhungen sei ein Haushaltssicherungsverfahren notwendig, das dann auf der Ertragsseite auch wieder Mehreinnahmen einfordern würde. Diese seien möglicherweise nur durch Erhöhungen von Steuern oder Abgaben zu erzielen.

