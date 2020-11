Empelde

Nach rund 25 Jahren war für Heike Claaßen Schluss. Sie gab den Vorsitz des Vereins für Schüler- und Familienhilfe ab. Es werde Zeit für etwas Neues, vor allem sollte der Posten in jüngere Hände gegeben werden, sagte sie. Ihr Wunsch erfüllte sich. Seit drei Monaten ist Pervish Hilmy ihre Nachfolger im Amt. Und dieser hat zu dem Verein eine ganz besondere Beziehung: Als Junge hat er das Angebot selbst genutzt.

Vom Schüler zum Vorsitzenden

„Für mich schließt sich der Kreis“, sagt Hilmy und lacht. Als Drittklässler der Theodor-Heuss-Grundschule ( THS) nahm er selbst die vom Verein getragene Hausaufgabenbetreuung in Anspruch. „Das war damals wichtig für mich und hat mir eine große Unterstützung ermöglicht“, berichtet der heute 26-Jährige. Hilmy, dessen Eltern aus Sri Lanka stammen, wurde in Gehrden geboren und wuchs in Empelde auf. „Meine Mutter wollte mir gern mit den Hausaufgaben helfen, sie konnte es aber wegen der Sprache nicht“, erzählt Hilmy.

Später als Jugendlicher arbeitete er selbst mit, unterstützte Kinder bei den Hausaufgaben. Als dann die Anfrage kam, ob er den vakanten Posten des Vereinsvorsitzenden übernehmen wolle, musste er nicht lange überlegen. „Ich wollte dem Verein etwas zurückgeben, außerdem Frau Koch unterstützen“, sagt er. Frau Koch, dass ist Gabriele Koch, die Leiterin der Schüler- und Familienhilfe und damit auch der Hausaufgabenbetreuung. Auch hier schließt sich der Kreis: Koch hatte den kleinen Pervish damals – vorrangig im Deutschunterricht – unterstützt.

Pervish Hilmy und Gaby Koch freuen sich über die Zusammenarbeit. Früher waren sie noch ein Schüler-Lehrer-Team. Quelle: Stephan Hartung

Aktuell erhalten 30 Empelder Kinder aus der Marie-Curie-Schule und der Theodor-Heuss-Schule Hilfe bei den Hausaufgaben. Sie stammen vorrangig aus Familien mit einem Migrationshintergrund. Vor der Corona-Pandemie waren es weitaus mehr. Aber in dieser Zeit stößt man in der Selma-Lagerlöf-Schule, in der die Hausaufgabenhilfe angeboten wird, räumlich an Grenzen. Hinzu kommt, dass einige Ehrenamtliche zur Risikogruppe gehören und deshalb vorerst zu Hause bleiben. Áus all diesen Gründen gibt es momentan einen Aufnahmestopp.

Aushilfsweise hilft der Vorsitzende mit

Pervish Hilmy hilft im regulären Betrieb gewöhnlich nicht mit. Aushilfsweise springt er jedoch ein, wenn es sein Beruf zulässt. Er arbeitet bei der Üstra in der Zugsicherung, also die Wartung im Bereich der Stellwerktechnik. Zudem besucht er in Hannover die Abendschule mit dem Ziel, sich zum staatlich geprüften Maschinentechniker fortzubilden.

Das ist die Hausaufgabenbetreuung Die Hausaufgabenbetreuung wird viermal pro Woche angeboten und ist ein Baustein des Vereins Schüler- und Familienhilfe. Der Verein wurde am 12. Januar 1988 gegründet – fünf Jahren nachdem die Hilfe für Hausaufgaben in Betrieb ging. Seit dem Herbst 1999 leitet Gabriele Koch, die seit Generationen von den Kindern nur „Gaby“ gerufen wird, hauptamtlich die Hausaufgabenbetreuung. Der Verein kann jederzeit neue Ehrenamtliche und Honorarkräfte gebrauchen. Interessierte melden sich bei Koch unter Telefon (0178) 1658354. Hier gibt es auch weitere Informationen zu den Angeboten der Schüler- und Familienhilfe. hg

Welche Ideen hat er als neuer Vorsitzender? Hilmy lacht. „Erstmal gucken, wie alles so läuft. Wegen Corona ist es nicht einfach, viel wird abgesagt.“ Dazu zählt auch ein Neujahrstreffen im Januar für Empelder Vereine, ausgerichtet vom Verein für Schüler- und Familienhilfe. „Das ist natürlich schade. So hätte ich mich den anderen Vereinen vorstellen und neue Netzwerke knüpfen können“, sagt er.

