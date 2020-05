Ronnenberg

Das Pfingstfest am Sonntag, 31. Mai, hat in diesem Jahr im Kirchenkreis Ronnenberg eine besondere Bedeutung. Nach den ersten Andachten seit Mitte Mai laden nun die Kapellen- und Kirchengemeinden flächendeckend zu Gottesdiensten ein. Zum Start nach der Corona-bedingten Pause bereiten sich die Gemeinden besonders vor.

„Das kann viel Freude machen. Gedanklich stelle ich mich auf die Gäste ein: Wer wird kommen, wie wird es ihnen gehen? Alle sollen sich willkommen fühlen“, sagt Superintendentin Antje Marklein. „ Pfingsten hat unsere Kirche Geburtstag. Und in diesem Jahr ist das besonders aufregend, da die Kirchen so lange geschlossen waren.“

In Empelde ist ein Kindergottesdienst geplant

In der Kirchenregionen Ronnenberg, der die Orte rund um die Michaeliskirche in Ronnenberg, die Versöhnungskirche in Weetzen, die Johanneskirche in Empelde und die Kapellen in Linderte und Ihme-Roloven umfasst, bereiten sich die Gemeinden auf den Neustart vor. In Empelde, Ronnenberg und Weetzen beginnen die Gottesdienste jeweils um 14 Uhr. In Empelde gibt es zur selben Zeit auch einen Kindergottesdienst.

Im Anschluss folgen jeweils um 15, 15.30, 16 und 16.30 Uhr kurze Freiluftandachten an diesen drei Orten und vor den Kapellen in Linderte und Ihme-Roloven. „Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem PKW können Menschen von Kirche zu Kapelle zur nächsten Kirche pilgern und überall gemeinsam feiern. Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Pastorin Rebecca Brückner aus Ronnenberg. Ebenfalls zur Region Ronnenberg gehört die Johannes-der-Täufer-Kirche in Wettbergen, wo Pastor Friedhelm Harms um 10 und um 11 Uhr zu Gottesdiensten einlädt.

Alle Gemeinden weisen auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin, die auch bei Gottesdiensten unter freiem Himmel gelten. Dazu gehört unter anderem auch das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.

Von Uwe Kranz