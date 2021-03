Ronnenberg

Es sind Erkenntnisse von bekannten Schriftstellern und Lebensweisheiten von großen Philosophen. Diese markanten Sätze sollen künftig auf dem Friedhof in Ronnenberg Trauernden etwas Trost spenden, Halt geben, aber auch regelmäßige Besucher der Grabstätten zum Nachdenken anregen. Die Stadt hat gemeinsam mit dem kommunalen Seniorenbeirat entlang der Friedhofswege einen Rundweg mit zwölf stimmungsvoll gestalteten Schildern eingerichtet. Die darauf zu lesenden Sprüche sollen laut Stadtverwaltung nicht nur eine Hilfe bei der Trauerbewältigung sein, sondern auch das Erscheinungsbild des Friedhofs am Weetzer Kirchweg aufwerten.

Weisheiten sorgfältig ausgewählt

Andrea Unterricker vom städtischen Team Ökologie und Klimaschutz hält die neuen Schilder für eine hilfreiche Anregung zur inneren Einkehr. „Wir haben lange recherchiert und sehr passende Weisheiten ausgewählt“, sagt Unterricker. Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Doris Eickemeyer, sei entscheidend an dem Projekt beteiligt gewesen. Philosophenpfad – unter diesem Titel habe ein beauftragter Grafiker dann für jeden ausgewählten Spruch ein individuelles Schild gestaltet. Dafür habe der Seniorenbeirat sogar Mittel aus seinem Budget zur Verfügung gestellt, berichtet Unterricker. Vor einigen Tagen ließ die Stadt die Tafeln dann von einer Firma an ausgewählten Stellen entlang der Friedhofswege aufstellen.

Andrea Unterricker (links) und Norman Vahle von der Stadtverwaltung haben das Projekt Philosophenpfad gemeinsam mit Doris Eickemeyer vom Seniorenbeirat umgesetzt. Quelle: Stadt Ronnenberg

Gleich im Eingangsbereich des Friedhofes soll etwa von einer Erkenntnis des deutschen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann eine tröstende Wirkung ausgehen. „Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten“, heißt es auf diesem Schild. Die Botschaft, dass nach dem Verlust eines geliebten Menschen nicht auch alle seine Spuren verwischt werden, soll Trauernden einen Denkanstoß geben. Die Schilder sollen aber auch den Standort optisch bereichern. „Wir hoffen, dass die Friedhofsbesucher sich an dem Pfad erfreuen und vielleicht auch bei der Trauerbewältigung Aufmunterung erfahren“, sagt Unterricker.

Die Lebensweisheiten sollen Trauernden Trost spenden. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt plant weitere Schilderpfade auf städtischen Friedhöfen

Für die Stadt ist der Philosophenpfad auch eine Art Pilotprojekt. Die kommunale Friedhofsverwaltung plant demnach in Kooperation mit dem Seniorenbeirat, auch auf weiteren Friedhöfen Rundwege mit philosophischen Lebensweisheiten einzurichten. Laut Unterricker sollen noch in diesem Jahr die Wege entlang weiterer Ruhestätten – in Empelde, Benthe oder Weetzen – mit entsprechenden Tafeln ausgestattet werden. „Wir suchen auch noch andere Sprüche aus, nehmen aber auch Anregungen aus der Bevölkerung entgegen“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Bislang habe die Stadt schon einige positive Rückmeldungen zu dem ersten Schilderpfad von Friedhofsbesuchern erhalten.

Lesen Sie auch: 50 Senioren sind bei Führung auf dem Friedhof dabei

Zur Galerie Es sind Erkenntnisse von bekannten Schriftstellern und großen Philosophen. Die Lebensweisheiten sollen künftig auf dem Friedhof in Ronnenberg zum Nachdenken anregen und Trauernden Trost spenden.

Friedhofsbesucher sind angenehm überrascht

Angenehm überrascht zeigen sich bei einem Friedhofsbesuch in Ronnenberg auch Renate Schindel und ihr Sohn Florin. „Wir sind gleich den ganzen Schilderweg abgelaufen und haben schon alle Sprüche gelesen“, sagt die Frau aus Ronnenberg. „Da sind gute und vor allem auch passende Weisheiten dabei, die trauernden Menschen sicher auch Kraft geben können“, glaubt Schindel.

Von Ingo Rodriguez