Das Telefon von Rüdiger Wilke hat in der vergangenen Woche deutlich häufiger geklingelt als sonst. Der Ortsbürgermeister des Stadtteils Weetzen musste viele Fragen zu Markierungen beantworten, die seit einiger Zeit auf dem Oberfläche der Hauptstraße zu sehen sind. Sie zeigen das Piktogramm eines Fahrrades. Vor allem ältere Verkehrsteilnehmer seien seither verunsichert, was diese bedeuten und wie sie sich nun als Rad- oder Autofahrer zu verhalten hätten, berichtet Wilke.

Zumindest hat Ortsratsmitglied Thomas Bensch ( SPD) bei der Region Hannover, die als Baulastträger für diese Regionsstraße zuständig ist, eine Erklärung für die Markierungen erhalten. Demnach gehört der mit den Piktogrammen versehene Abschnitt der Hauptstraße in dem Ronnenberger Stadtteil zum Alltagsradwegnetz der Region. Dieses Netz von Radwegen mit für sie besonderer Bedeutung baut die Region gerade mit großem Eifer aus. Teilweise, wie bei der umstrittenen Verbindung zwischen Ronnenberg und Devese, der zu Jahresbeginn fertiggestellt worden ist, werden dafür neue Radwege gebaut. Andernorts wird bereits bestehenden Verbindungen das Prädikat verliehen, Bestandteil des Netzwerkes zu sein. Im Weetzer Fall einfach durch aufbringen einer Markierung auf die Fahrbahn.

Für die verunsicherten Radfahrer stehen die Schilder in Konkurrenz zu den Piktogrammen. Quelle: Uwe Kranz

Stehen Schilder in Konkurrenz zu den Piktogrammen ?

Die Verwirrung in Weetzen entsteht nun, da aufgrund von Verkehrsberuhigungen mithilfe von Beeten, die Fahrbahn an vielen Stellen künstlich verengt ist. Die Piktogramme wurden offenbar deshalb an manchen stellen fast mittig auf die Fahrbahn gesprüht. Außerdem sind es die Weetzer gewohnt, dass die Fußwege entlang dieser Straße auch für Radfahrer freigegeben sind. Schilder regeln das seit Jahren so. Die Radfahrer wüssten jetzt allerdings teilweise nicht mehr, wie sie sich verhalten müssen, erklärte Ortsbürgermeister Wilke. Für die Verunsicherten stehen die Schilder in Konkurrenz zu den Piktogrammen.

Die offenbar gut gemeinte Aktion gerät auf diese Weise zum Stein des Anstoßes. „Das wurde sehr unglücklich umgesetzt“, urteilte CDU-Ratsherr Volker Zahn. Die Stadtverwaltung erklärt indes, dass auch in Zukunft niemand mit dem Fahrrad auf der Fahrbahn fahren, geschweige denn in der Mitte der Straße den Autos Konkurrenz machen muss.

„Alles geht, nichts muss“, gibt Bensch die Erklärung aus dem Rathaus knapp wieder. Demnach dürfen Radfahrer auch in Zukunft den geteilten Fußweg mitbenutzen. Die Piktogramme unterstrichen allerdings auch das Recht der Zweiradnutzer alternativ auf der Fahrbahn zu fahren. Ein Zwang zu dem einen oder anderen bestehe aber auch in Zukunft nicht, betont die Verwaltung.

Von Uwe Kranz