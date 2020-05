Empelde

Die Stadtverwaltung in Ronnenberg kämpft weiter gegen die Errichtung eines Hochbahnsteigs der Stadtbahn südlich der Bundesstraße 65 in Badenstedt. Der Haltepunkt Hermann-Ehlers-Allee soll gemeinsam mit anderen Haltestellen entlang der Empelder Straße im hannoverschen Stadtteil Badenstedt ausgebaut werden. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens soll es nun doch einen Erörterungstermin bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) geben, bei dem die Stadt ihre Belange vorbringen kann.

Zunächst hatte die NLStBV für den Ausbauabschnitt 1 auf der Stadtbahnstrecke A-West, der die Haltestellen Riechersstraße und Safariweg umfasst, den Verzicht auf einen Erörterungstermin vermeldet. Aufgrund der (indirekten) Betroffenheit der Stadt Ronnenberg hinsichtlich der Auswirkungen auf die Positionierung der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee im Ausbauabschnitt 2 hatte die Ronnenberger Verwaltung schriftlich um einen Erörterungstermin gebeten.

Keine öffentliche Veranstaltung

Die Behörde gab dieser Bitte nun nach, und lädt für Donnerstag, 4. Juni, um 9 Uhr ins Hannover Congress Centrum (HCC) ein. Der Erörterungstermin sei allerdings nicht öffentlich, wie Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms in einer Mitteilung betonte. Die Teilnahme ist beschränkt auf diejenigen Personen, die bereits Einwände gegen die Planungen eingereicht haben, sowie auf Betroffene und auf entsprechend Bevollmächtigte.

Anlass der Ronnenberger Einwände sind unterschiedliche Auffassungen der Stadt und federführenden Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover über die Platzierung des Hochbahnsteigs an der Stadtgrenze. Die Infra will den neuen Bahnsteig Hermann-Ehlers-Allee südlich der B65 direkt an die Stadtgrenze zum Ronnenberger Stadtteil Empelde bauen. Die Stadt präferiert eine Variante mit einem Neubau nördlich der Bundesstraße, um die stark frequentierte Berliner Straße verkehrstechnisch zu entlasten.

Die Ronnenberger Seite möchte zudem verhindern, dass das Bauvorhaben abschnittsweise geplant wird, da bereits mit der Fertigstellung der Haltestellen Riechersstraße (ehemals Eichenfeldstraße) und Safariweg Fakten geschaffen werden könnten, die gegen eine nördliche Variante des Haltepunktes Hermann-Ehlers-Allee sprechen könnten. Die Stadtverwaltung plädiert deshalb auch für einer Gesamtbetrachtung aller Haltestellen in der Planung.

Von Uwe Kranz