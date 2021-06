Ihme-Roloven

Der Gang vom Dorfplatz in Ihme-Roloven auf den Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses ist wie ein Schritt in die Vergangenheit. Von einem schmuck gepflasterten Ortszentrum gelangt man unmittelbar auf eine rissige Asphaltfläche, deren Unebenheiten von zahlreichen Ausbesserungen in der Vergangenheit zeugen. „Da müsste etwas getan werden“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Torsten Baasner (SPD) während eines Rundgangs mit Verwaltung und Bürgern.

Unebenheiten behindern Retter

Möglicherweise sei ein komplett neuer Belag von Nöten, mutmaßte Baasner. Nicht nur optisch fällt die Fläche gegenüber dem angrenzenden Dorfplatz deutlich ab. Die Unebenheiten, die bei Teilverbesserungen entstanden sind, behinderten die Einsatzkräfte auch bei ihren Übungen und Ausbildungen, die ebenfalls vor dem Gerätehaus abgehalten würden. Bei genauerem Hinsehen, fällt unter anderem auf, dass sich ein Gulli nach den vielen Ausbesserungen inzwischen an nahezu der höchsten Stelle der Fläche befindet.

In der Vergangenheit habe der Ort durch viel Eigenarbeit geglänzt, wie Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke (CDU) betonte. Auch der attraktive Dorfplatz sei so entstanden. Für die Sanierung des Feuerwehrvorplatzes sucht der Ortsrat jetzt aber offenbar die Unterstützung der Verwaltung.

Dass diese derzeit nur eingeschränkt verfügbar ist, wird in Ihme-Roloven ebenfalls nur wenige Meter weiter deutlich. Auf der anderen Seite des Dorfplatzes regte der Ortsrat vor einem Jahr den Bau eines kurzen Fußwegen entlang des Mühlenweges zwischen Hannoverscher Straße und Sporthaus an. Vor allem Kinder sollten auf dem Weg zur Kita oder zur Mehrzweckhalle auf diese Weise vor dem Fahrzeugverkehr geschützt werden. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms musste einräumen, dass sich das Rathaus zwölf Monate später mit diesem Vorschlag noch nicht befasst hat.

„Personelle Engpässe“ im Rathaus

Als Grund gibt die Verwaltungschefin „personelle Engpässe“ und die allgemeine Corona-Lage an. Vorangekommen sei man dagegen bereits in der Frage, wie mit einem Brachestreifen neben dem Sportheim umgegangen werden soll. Die Idee aus dem vergangenen Jahr, dort einen Blühstreifen einzurichten, ist inzwischen verworfen worden. Stattdessen werde auf der Fläche eine weniger pflegeintensive „Dauerbegrünung“ geplant, erklärte Fricke. Der Vorgang finde sich auf der Abarbeitungsliste des Bauhofes wieder, so Harms.

Lesen Sie auch: Stadt beseitigt Abflussschaden am Dorfgemeinschafthaus

Während der Sanierung des Feuerwehrvorplatzes möglicherweise auch noch die klammen Stadtfinanzen entgegenstehen könnten, rückt die im Ort sehnlichst erwartete Sanierung der Toiletten am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) immer näher. Für die Genehmigung des Haushaltes der Stadt hätten keine darin geplanten Maßnahmen gestrichen werden müssen, verkündete die Bürgermeisterin zufrieden. Das Geld steht demnach also zur Verfügung. Ortsbürgermeister Fricke setzt nun auf eine schnelle und umfassende Planung des Projektes, das auch weitere Teile des DGHs mit einbeziehen solle. Unter anderem wünscht er sich einen inneren Toilettenzugang aus dem DGH. Ein genauer Zeitplan für die Umsetzung liegt noch nicht vor.

Von Uwe Kranz