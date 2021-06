Ronnenberg

Nun kann es wohl bald richtig losgehen: Der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz der Stadt Ronnenberg hat eine zeitliche Reihenfolge der abzuarbeitenden Fokusbereiche beschlossen, nach der die Sanierung des Ortskern vollzogen werden soll. Diese Empfehlung muss nun nur der Rat in seiner Sitzung am 21. Juni bestätigen. Während der Beratung wurde aber deutlich, das sich nicht alle Fraktionen über den Inhalt des Beschlusses einig sind.

Knackpunkt ist die Buswendeschleife an der Langen Reihe. Nach der Beschlussvorlage soll mit den Planungen eines Umbaus oder einer Verlegung der Haltestelle umgehend begonnen werden. Zu früh, meint die SPD, da noch nicht klar sei, wie sich Region Hannover und Regiobus zu diesem Thema verhalten werden. Fabian Hüper schlug deshalb vor, die Abstimmung bis nach einem Treffen mit diesen beiden Partnern am 29. Juni zu verschieben.

Barrierefreiheit steht im Mittelpunkt

Die anderen Parteien wollen aber nicht mehr warten. Es gehe darum, umgehend eine Machbarkeitsstudie für den barrierefreien Umbau der großflächigen Haltestelle auf den Weg zu bringen, erklärte Jens Williges (Grüne). Die Region habe zugesichert, die Kosten dafür zu übernehmen. Eine weitere Verschiebung lehnte auch Hermann-Josef Mersch (CDU) ab. Von allen Maßnahmen der Ortskernsanierung sei die Buswendeschleife diejenige, die den meisten Vorplanungsaufwand mit sich bringe. Der Ausschuss müsse der Verwaltung die Chance geben, mit den anderen Partnern in Dialog zu treten, sagte er.

Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) betonte, dass es für die Region das oberste Ziel sei, die Haltestelle barrierefrei zu gestalten. Die Region habe zudem bereits signalisiert, dass dies in der alten Form nur schwer zu realisieren sei, berichtete Williges. Der Radius der Wendeschleife macht es offenbar vor allem längeren Gelenkbussen schwer, dicht genug an den Bordstein zu gelangen. Dementsprechend favorisiere die Region eine straßenbegleitende Haltestelle an der Straße Über den Beeken.

Sorgen um letzte Grünfläche im Ortskern

Auch dass eine solche Variante vermutlich auf Kosten der letzten Grünfläche im Ortskern gehen würde, wie Hela Benne-Serbent (SPD) befürchtet, beeindruckte die anderen Ausschussmitglieder nicht. Vielmehr erwartet Uwe Buntrock (Grüne) bei einem Umbau der heutigen Wendeschleife neue, größere Grünflächen und eine „deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität“ im Ortskern. Als weitere Vorteile einer straßenbegleitenden Haltestelle wurden im Ausschuss eine Zeitersparnis für die Busse und eine mögliche Anbindung des Ronnenberger Bahnhofs an das Busnetz genannt.

Bürgermeisterin Harms warnte vor einer Ballung von mehr als zwei Fokusbereichen gleichzeitig, da dies die personellen Ressourcen im Rathaus überfordern könnte. Dementsprechend stimmte der Ausschuss gegen die Stimmen der SPD für die in der Vorlage vorgeschlagene Reihenfolge der Fokusbereiche: Zeitgleich sollen noch 2021 die Planungen in den Bereichen Kirchplatz sowie Über den Beeken/Lange Reihe und Buswendeschleife beginnen, wobei in der praktischen Umsetzung zunächst der Kirchplatz bis 2024 abgeschlossen werden soll, ehe weitere Bauten angefasst werden. Es folgen Alter Friedhof/Gemeinschaftshaus ab 2025 und Lange Reihe/Hagentor ab 2027. Im Jahr 2030 soll die Sanierung mit einem Kostenvolumen von rund 10 Millionen Euro abgeschlossen sein. Zu zwei Dritteln Fördern Bund und Land die Sanierung.

Von Uwe Kranz