Empelde

Die Rathausgebäude der Stadt Ronnenberg stehen seit gut einer Woche unter genauer Beobachtung der Polizei. Nach dem wiederholten Auftauchen von Protestplakaten gegen die Corona-Maßnahmen wird das Rathausumfeld in Empelde nun intensiv von Polizeistreifen kontrolliert – vor allem in den Abendstunden. „Die Stadtverwaltung ist in engem Kontakt mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Wegen der zuletzt an verschiedenen Standorten und mehrfach verteilten Plakate seien zurzeit aber auch weitere Standorte mit kommunalen Verwaltungsgebäuden im Zuständigkeitsgebiet des Kommissariats im Visier der Polizei. Die Verfasser der Flugblätter sind unterdessen weiterhin unbekannt.

Zwei brennende Grabkerzen

Etwas mehr als eine Woche ist es inzwischen schon her, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Rathaus II an der Hansastraße morgens bei ihrem Dienstantritt am Gebäude mehr als 20 angeklebte DIN-A4-Plakate entdeckten. Die Texte mit ablehnender Haltung gegen einen mögliche Corona-Impfpflicht und gegen „Corona-Angstmache“ lassen auf Verfasser aus dem Umfeld von Corona-Skeptikern schließen. Laut Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke waren vor der Plakataktion auch schon mehrfach Exemplare eines Flugblatts mit dem Titel „Demokratischer Widerstand“ auf der Treppe des Rathauses I gefunden worden – zur Geltung gebracht mit zwei brennenden Grabkerzen. Dieses Flugblatt war in den vergangenen Wochen auch bereits immer wieder in Empelder Briefkästen aufgetaucht. Der Bürgermeister schaltete deshalb nun aus Sorge um die Sicherheit des Rathauspersonals die Polizei ein.

Gegen die bislang unbekannten Verfasser der Plakate am Rathaus wird allerdings seitens der Polizei vorerst nicht ermittelt. „Die Plakate wurden überprüft und bewertet, aber die Texte erfüllen keinen Straftatbestand“, sagt Polizeisprecher Schmieder. Strafrechtlich relevante Inhalte wie etwa Bedrohungen, Aufrufe zu Straftaten oder Volksverhetzung seien im Text nicht zu finden. „Das Ankleben der Zettel war auch keine Sachbeschädigung, weil sich die Plakate rückstandslos entfernen ließen“, berichtet der Polizeisprecher. Deshalb seien keine Ermittlungen eingeleitet worden. „Es wird aber rund um das Rathaus weiter intensiv kontrolliert“, betont Schmieder.

Protestaktionen gegen Corona-Politik verlaufen ohne Zwischenfälle

Unterdessen ist am Montagabend in Ronnenberg ein sogenannter „Freiheitsspaziergang“ von mutmaßlichen Kritikern der Corona-Maßnahmen laut Polizei ohne Zwischenfälle verlaufen. Nach Angaben der Einsatzleiterin hatte diese etwa einstündige Aktion zwar niemand angemeldet. Es war jedoch im Internet in unterschiedlichen sozialen Netzwerken dazu aufgerufen worden. Deshalb wurden die rund 20 Teilnehmer zum Auftakt bei ihrem Treffen am Gemeinschaftshaus von zwei Streifenwagenbesatzungen in Empfang genommen.

In Ronnenberg nehmen rund 20 Menschen an einem sogenannten Freiheitsspaziergang gegen die Corona-Politik teil. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein Versammlungsleiter meldete sich auf Nachfrage zwar nicht bei der Polizei. Die Einsatzkräfte stuften die Aktion trotzdem als Versammlung ein – unter anderem aufgrund der Teilnehmerzahl und mutmaßlich ähnlicher Symbole, die von einheitlichen Kerzen und einer T-Shirt-Aufschrift ausgingen. Die Einsatzleiterin verwies die Gruppe auf die notwendige Einhaltung der Corona-Mindestabstände und Maskenpflicht. Unter den Teilnehmern war auch der Ronnenberger AfD-Ratsherr Marko Nickel. Als Grund für die nach seinen Worten „ausschließlich von Privatleuten organisierte Aktion“ nannte Nickel eine gemeinsame Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen.

Laut Polizei kam es am Montagabend auch bei einer weiteren Protestaktion gegen die derzeitige Corona-Politik in Wennigsen zu keinen Zwischenfällen. Die rund 50 Teilnehmer hätten sich bei ihrem sogenannten „Spaziergang“ gegenüber den Einsatzkräften kooperativ verhalten und die Corona-Anordnungen beachtet, berichtet Polizeisprecher Schmieder.

Von Ingo Rodriguez