Empelde

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag fiel Beamten der Polizei Ronnenberg gegen 1:05 Uhr in der Straße Am Wischacker ein VW auf, der in Nähe der Schule parkte. Im Fahrzeug saßen vier Männer. Die Polizisten kontrollierten die Männer und fanden bei einem von ihnen eine geringe Menge Marihuana sowie einen Teleskopschlagstock und beschlagnahmten ihren Fund.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Waffengesetz wurden eingeleitet. Die Männer im Alter von 18 und 23 Jahren, die in Empelde und Hannover wohnen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von Lisa Malecha