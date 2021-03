Hannover/Ronnenberg

Bei großangelegten Durchsuchungen am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern haben Beamte der Bundespolizei auch in Ronnenberg mutmaßliche Schleuser vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Halle auf Anfrage mitteilt, handelt es sich um einen 35-jährigen und einen 38-jähriger Syrer. Ihre Wohnungen wurden durchsucht. Dabei stießen die Bundesbeamten auf einen Flüchtling ohne Aufenthaltserlaubnis.

Durchsucht wurden auch Häuser in Altenburg, Erfurt (beides Thüringen) und Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Auch hier wurden Verdächtige festgenommen, die Teil der international agierenden Schleuserbande sein sollen.

Bande soll 58 Menschen geschleust haben

Mindestens 58 Menschen, darunter auch Kinder, soll die Organisation geschleust haben. Dabei hätten die Menschen tagelang ungesichert auf den Ladeflächen von Lastwagen und Transportern verharren müssen, teilt die Polizei mit. Sie hätten für das Schleusen 3500 bis 8000 Euro bezahlt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprung der Ermittlungen sei das Aufgreifen mehrerer geschleuster Menschen in Bernstadt in Sachsen gewesen. Darunter hätten sich auch fünf Kinder befunden. An den Ermittlungen, die von der Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Halle geleitet werden, ist nach Angaben des Sprechers auch die Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol, beteiligt.

Von Manuel Behrens